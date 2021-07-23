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Олімпіада 2020 в Токіо

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Екзотика Олімпіади-2020: спортсмени вийшли на відкриття напівголі і в національних нарядах

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
23 липня, 17:02
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У Токіо проходить церемонія відкриття Олімпійських ігор 2020 року. Традиційно частиною церемонія є парад всіх учасників Ігор. В цьому році вони порадували кількома екзотичними нарядами.
Найекзотичніші спортсмені Олімпіади-2020
Найекзотичніші спортсмені Олімпіади-2020 / Фото: REUTERS

Спортсмен з Королівства Тонга Піта Тауфатофуа привчив нас до своїх ефектних появ на відкритті Олімпіад. Атлет вийшов напівголим навіть на зимовій Олімпіаді в Пхенчхані, де він змагався в лижних гонках. У Токіо представник Тонга виступить в тхеквондо.

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На Олімпіаді-2020 до нього приєднався спортсмен з Вануату. Екзотичний атлет з'явився на стадіоні одягненим лише до пояса і справив фурор в Мережі.

В тренді

Не менш екзотичні наряди обрали прапороносці з Лесото і Тувалу. З такими учасниками дивитися Олімпійські ігри набагато цікавіше!

Раніше ми писали, що Росія вирізала Україну на церемонії відкриття Олімпіади. А у нас на ТБ росіян показали. Перший канал РФ пішов на рекламу перед виходом спортсменів національної команди України під час сьогоднішньої церемонії відкриття літньої Олімпіади в Токіо.

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