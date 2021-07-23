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Олімпіада 2020 в Токіо

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Прапор у чотирьох руках! Як збірна України виходила на церемонію відкриття Олімпіади (фото)

Олег Люлька Олег Люлька
23 липня, 15:24
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Синьо-жовтий прапор на церемонії несли олімпійська чемпіонка зі стрільби з пістолета Олена Костевич і чемпіон світу з фехтування Богдан Нікішин
Вихід України на церемонії відкриття
Вихід України на церемонії відкриття / Фото: Reuters

Для України Олімпіада урочисто стартувала! Прапори держав-учасниць на церемонії відкриття Ігор-2020 у Токіо вперше несли по двоє представників від кожної країни. В українській команді цю місію виконали олімпійська чемпіонка зі стрільби з пістолета Олена Костевич і чемпіон світу з фехтування Богдан Нікішин.

Онлайн трансляція церемонії відкриття Олімпіади-2020 в Токіо

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Як ми писали раніше, історично наших прапороносців на літніх Іграх переслідує злий рок – ніхто з них, включаючи Яну Клочкову і Сергія Бубку, після виходу з прапором країни на церемонії відкриття Олімпіади не привіз медаль. Сподіваємося, Костевич і Нікішин це прокляття зламають.

Скільки медалей пророкують Україні

На Олімпіаді в Токіо Україні передрікають 15-й рядок у загальному заліку. Аналітики очікують, що наші спортсмени здобудуть шість золотих медалей, сім срібних і вісім бронзових. Серед головних претендентів на нагороди – дзюдоїстка Дар'я Білодід, стрибунка у висоту Ярослава Магучіх, боксер Олександр Хижняк, фехтувальниця Ольга Харлан.

При цьому Дар'я Білодід побореться за "золото" Ігор вже в суботу, 24 липня.

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