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Перше місце в метанні булави! Історичне золото України на Паралімпіаді

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
3 вересня, 16:30
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Українці ще ніколи не стояли на найвищому щаблі п'єдесталу в цій легкоатлетичній дисципліні – як серед чоловіків, так і жінок. І ось, здійснилося. Браво, Зою Овсій!
Зоя Овсій - найкраща метальниця булави на Паралімпіаді
Зоя Овсій - найкраща метальниця булави на Паралімпіаді / Фото: Getty Images

30 серпня Зої Овсій з Дніпра виповнилося 27 років, і якраз на день народження вона подарувала собі "бронзу" в метанні диска.

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Тепер же українка додала до неї "золото" в метанні булави – перше в історії для України в цій паралімпійській дисципліні.

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З результатом 25,12 м, який став новим паралімпійським рекордом, Зоя перевершила в Токіо Кессі Мітчел з США (24,18) та Олену Горлову з ПКР (24,08)

Браво!

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Зазначимо, що Зоя Овсій виступає в класі F51, в якому змагаються спортсменки з істотними порушеннями руху тулуба і кінцівок. Має вроджений артрогрипоз.

Паралімпіада. Метання булави. Жінки, клас F51

  • 1. Зоя Овсій (Україна) – 25,12 м
  • 2. Кессі Мітчел (США) – 24,18
  • 3. Олена Горлова (ПКР) – 24,08
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Із 24 золотими, 44 срібними і 26 бронзовими медалями Україна продовжує посідати п'ятий рядок у медальному заліку Паралімпіади в Токіо.

Перші чотири рядки – у Китаю, Великої Британії, США і ПКР.

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5
flag ОКР ОКРROC
20
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23
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6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
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12
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