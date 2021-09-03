Українець із паралічем ніг вигриз золото Паралімпіади

Український плавець Денис Остапченко першим прийшов до фінішу на дистанції 200 метрів вільним стилем, випередивши двох мексиканців

Денис Остапченко виграв золото Паралімпіади в Токіо / Фото: Reuters

Це був третій і останній фінал для 20-річного Дениса Остапченка на дебютній для нього Паралімпіаді.

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Раніше плавець з Полтавської області виборов срібло на дистанції 50 метрів на спині і бронзу на 50-метрівці вільним стилем.

Тепер же у Дениса – повний комплект!

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Хоча після стартових 50 метрів Остапченко був третім, але потім почав додавати – на позначці 100 метрів був другим, а на 150 метрах захопив лідерство, яке зумів утримати до самого кінця.

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Результати запливу

1. Денис Остапченко (Україна) – 3:21.62

2. Дієго Лопес Діас (Мексика) – 3:23.57 (+1.95 с)

3. Хесус Ернандес (Мексика) – 3:23.93 (+2.31 с)

Зазначимо, що Денис Остапченко виступає в класі S3 – серед спортсменів із вродженим паралічем ніг.

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Тепер у України – вже 23 золота на Паралімпіаді в Токіо. У загальному медальному заліку наша країна залишається на п'ятому рядку. Перші чотири – у Китаю, Великої Британії, ПКР та США.