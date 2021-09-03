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Первое место в метании булавы! Историческое золото Украины на Паралимпиаде

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
3 сентября, 16:30
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Украинцы еще никогда не стояли на высшей ступени пьедестала в этой легкоатлетической дисциплине – как среди мужчин, так и женщин. И вот, свершилось. Браво, Зоя Овсий!
Зоя Овсий - лучшая метательница булавы на Паралимпиаде
Зоя Овсий - лучшая метательница булавы на Паралимпиаде / Фото: Getty Images

30 августа Зое Овсий из Днепра исполнилось 27 лет, и аккурат на день рождения она подарила себе бронзу в метании диска.

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Теперь же украинка добавила к ней золото в метании булавы – первое в истории для Украины в этой паралимпийской дисциплине.

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С результатом 25,12 м, который стал новым паралимпийским рекордом, Зоя обошла в Токио Кэсси Митчел из США (24,18) и Елену Горлову из ПКР (24,08)

Браво!

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Отметим, что Зоя Овсий выступает в классе F51, в котором соревнуются спортсменки с существенными нарушениями движения туловища и конечностей. Имеет врожденный артрогрипоз.

Паралимпиада. Метание булавы. Женщины, класс F51

  • 1. Зоя Овсий (Украина) – 25,12 м
  • 2. Кэсси Митчел (США) – 24,18
  • 3. Елена Горлова (ПКР) – 24,08
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С 24 золотыми, 44 серебряными и 26 бронзовыми медалями Украина продолжает занимать пятое место в медальном зачете Паралимпиады в Токио.

Первые четыре строчки – у Китая, Великобритании, США и ПКР.

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