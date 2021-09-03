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Росіянин відгріб від українця на Паралімпіаді: золото бороданя з Дніпра

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
3 вересня, 08:18
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28-річний Сергій Ємельянов відкрив лік третьому десятку золотих нагород України на Паралімпійських іграх у Токіо, перемігши у веслуванні на каное
Сергій Ємельянов - переможець Паралімпіади
Сергій Ємельянов - переможець Паралімпіади / Фото: Getty Images

Український каноїст Сергій Ємельянов виграв золото Токіо на дистанції 200 метрів, випередивши на одну десяту секунди росіянина Леоніда Крилова. Замкнув трійку призерів британець Роберт Олівер.

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Ємельянов народився в Кременчуці, а нині представляє Дніпро. Відомий шикарною бородою, яка, як бачимо, приносить йому успіх.

Нагадаємо, Ємельянов також виграв золото в цій дисципліні на попередній Паралімпіаді, в Ріо-2016, і тоді він встановив паралімпійський рекорд – 39.810 с.

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Фото – Reuters, Getty Images

Завдяки успіху Сергія Ємельянова у паралімпійської збірної України в Токіо – вже 21 золото України. У медальному заліку Ігор ми на п'ятому рядку, з великим відривом тут лідирує Китай.

Параканое. 200 метрів, клас KL3

  • 1. Сергій Ємельянов (Україна) – 40.355 с
  • 2. Леонід Крилов (ПКР) – 40.464 с
  • 3. Роберт Олівер (Велика Британія) – 41.268 с
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Раніше ми писали, що український штовхальник ядра Максим Коваль отримав золоту медаль Паралімпіади після того, як за порушення регламенту її відібрали у малазійця Мухаммада Зіяда Золкефлі. У скандалі поставлено крапку.

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