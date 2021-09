Наймиліший вчинок Паралімпіади: поводир зробив пропозицію незрячій спортсменці

Паралімпіада – це не тільки метри, секунди і медалі. Це і людські відносини. І кохання.

Сьогодні в Токіо пройшли кваліфікаційні забіги на 200 метрів серед спортсменок з порушенням зору. Дівчата долають дистанцію разом з поводирями, які називаються гайдами.

Легкоатлетка з Кабо-Верде Кеула Семеду не змогла пробитися у півфінал Паралімпіади, фінішувавши з четвертим результатом.

Але сумувати Кеулі довго не довелося. Відразу після фінішу її гайд Мануель де Вега став на одне коліно і зробив пропозицію.

Дівчина сказала "Так", після чого Мануель одягнув їй на палець каблучку і пара обнялась.

Keula Nidreia Pereira Semedo from Cape Verde got a surprise marriage proposal from guide after her Tokyo Paralympics 2020 Women & # 39; s 200m T11 Heat 4 event. #YouDeserveIt #Paralympics pic.twitter.com/ZR6Lq7EwOb