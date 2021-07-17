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Олімпіада 2020 в Токіо

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Ніякого сексу! З'явилося пояснення, чому ліжка на Олімпіаді – з картону

Олег Люлька Олег Люлька
17 липня, 20:28
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Ліжка в олімпійському селищі навмисне зробили крихкими, щоб "уникнути непотрібних форм фізичного контакту". Навіщо тоді спортсменам роздали презервативи?
Ліжка на Олімпіаді з картону
Ліжка на Олімпіаді з картону / Фото: Twitter

Для олімпійців, які беруть участь в Іграх в Токіо, спеціально спроектували ліжка, на яких неможливо займатися сексом, стверджує Explica.

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У кімнатах спортсменів в олімпійському селищі стоять ліжка, які розраховані на одну людину, витримують до 200 кілограмів і ламаються від різких рухів. Дизайн меблів затвердив Міжнародний олімпійський комітет, щоб в умовах карантинних обмежень "уникнути непотрібних форм фізичного контакту".

Разом з тим, як ми писали, кожному олімпійцеві в Токіо видають по 15 презервативів. Де логіка?

Нагадаємо, раніше 28-річний українець Олексій Гунбін, який представить Україну в Токіо в стрільбі з лука, показав , на чому вони сплять в номерах. Виявляється, ліжка у спортсменів – з картону.

В тренді

Відзначимо, що олімпійське селище збудували рік тому, але досі воно пустувало. Коли Ігри завершаться, селище стане звичайним житловим районом Токіо.

Олімпіада-2020 стартує 23 липня 2021 року і триватиме до 8 серпня.

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