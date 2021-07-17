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Олімпіада 2020 в Токіо

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Третій в династії: імператор Японії відкриє Олімпійські ігри

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
17 липня, 18:58
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23 липня на Національному стадіоні Токіо відбудеться урочиста церемонія відкриття Олімпійських ігор-2020, на якій зі своїм вступним словом виступить правлячий імператор Японії Нарухіто
Імператор Японії Нарухіто з дружиною імператрицею Масако. Фото: REUTERS/Issei Kato
Імператор Японії Нарухіто з дружиною імператрицею Масако. Фото: REUTERS/Issei Kato

На церемонії відкриття літніх Олімпійських ігор в Токіо виступить 126-й імператор Японії Нарухіто, повідомляє NHK. 61-річний імператор вступною промовою оголосить про початок змагань.

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Олімпійський стадіон в Токіо
Олімпійський стадіон в Токіо / Фото: Reuters

Монарх буде присутній на церемонії один, без представників імператорської сім'ї. Як відомо, згідно з рішенням Оргкомітету "Токіо-2020", майбутні Олімпійські ігри пройдуть без глядачів. Члени імператорської родини не будуть користуватися своїм "службовим становищем" і також, в знак солідарності, відмовляться від відвідування захоплюючих змагань.

Олімпійці прилітають до Токіо
Олімпійці прилітають до Токіо / Фото: Reuters

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Примітно, що традиція відкривати Олімпійські ігри стала для імператорської династії сімейною. Дід правлячого імператора – Хірохіто – оголошував літні Олімпійські ігри в Токіо в далекому 1964 році, а також зимову Олімпіаду в Саппоро в 1972-му. Батько Нарухіто – Акіхіто – дав старт зимовим Олімпійським іграм в Нагано-1998.

Олімпійські Ігри в Токіо пройдуть з 23 липня по 8 серпня. Відкриття Олімпіади відбудеться 23 липня 2021 року о 14:00 за київським часом.

На Олімпійських іграх в Токіо виступлять 158 українських спортсменів.

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