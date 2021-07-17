Українські олімпійці в Токіо сплять на картоні: фото з номера

Ліжка в кімнатах спортсменів в олімпійському селищі зроблені з паперу – знімками зі свого номера з публікою поділився український лучник Олексій Гунбін

Ліжко олімпійця Гунбіна в Токіо / Фото: Instagram

Українські спортсмени вже починають обживатися в олімпійському селищі в Токіо. 28-річний Олексій Гунбін, який представить нашу країну в стрільбі з лука, показав в Instagram, на чому вони спатимуть у своїх номерах.

Виявляється, ліжка у спортсменів – з картону. Оце рівень!

Раніше ми писали, що в їдальні олімпійського селища спортсмени харчуються, сидячи навпроти один одного через скляну перетинку. Ось який це має вигляд:

До цього першу українку відправили на ізоляцію на Олімпіаді в Токіо. Вікторію Ус, яка виступає у веслувальному слаломі, закрили в номері після того, як позитивні тести на COVID здали її сусіди за рейсом Стамбул – Токіо.

Нагадаємо, що на Олімпіаді-2020 Україні пророкують 15-е місце в загальному заліку. Аналітики очікують, що наші спортсмени здобудуть в Токіо шість золотих медалей, сім срібних і вісім бронзових. Серед головних претендентів на нагороди – дзюдоїстка Дар'я Білодід, стрибунка у висоту Ярослава Магучіх, боксер Олександр Хижняк.

Ігри в Токіо триватимуть з 23 липня по 8 серпня.