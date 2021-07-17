Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Лайфхакер Техно
Головна Олімпійські ігри 2020

Олімпійські ігри 2020

Олімпіада 2020 в Токіо

Головна Розклад Відео Збірна України
СЬОГОДНІ Спорт Спортивні турніри Олімпійські ігри Токіо 2020

Українські олімпійці в Токіо сплять на картоні: фото з номера

Олег Люлька Олег Люлька
17 липня, 17:52
Копіювати лінк
Ліжка в кімнатах спортсменів в олімпійському селищі зроблені з паперу – знімками зі свого номера з публікою поділився український лучник Олексій Гунбін
Ліжко олімпійця Гунбіна в Токіо
Ліжко олімпійця Гунбіна в Токіо / Фото: Instagram

Українські спортсмени вже починають обживатися в олімпійському селищі в Токіо. 28-річний Олексій Гунбін, який представить нашу країну в стрільбі з лука, показав в Instagram, на чому вони спатимуть у своїх номерах.

Виявляється, ліжка у спортсменів – з картону. Оце рівень!

Раніше ми писали, що в їдальні олімпійського селища спортсмени харчуються, сидячи навпроти один одного через скляну перетинку. Ось який це має вигляд:

До цього першу українку відправили на ізоляцію на Олімпіаді в Токіо. Вікторію Ус, яка виступає у веслувальному слаломі, закрили в номері після того, як позитивні тести на COVID здали її сусіди за рейсом Стамбул – Токіо.

Нагадаємо, що на Олімпіаді-2020 Україні пророкують 15-е місце в загальному заліку. Аналітики очікують, що наші спортсмени здобудуть в Токіо шість золотих медалей, сім срібних і вісім бронзових. Серед головних претендентів на нагороди – дзюдоїстка Дар'я Білодід, стрибунка у висоту Ярослава Магучіх, боксер Олександр Хижняк.

Ігри в Токіо триватимуть з 23 липня по 8 серпня.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
збірна України
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти