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По 15 презервативів дадуть в Токіо кожному олімпійцеві. І зобов'яжуть дотримуватися дистанції

10 лютого, 20:29

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Організатори Ігор здивували спортсменів

На Олімпіаді в Токіо спортсменам видадуть тисячі презервативів. Але навіщо? Адже атлетам заборонено контактувати один з одним.

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Організатори Олімпійських ігор заявили, що кожен спортсмен отримає 15 презервативів. Якщо враховувати, що на Ігри приїде не менше 10 тисяч атлетів, то в сумі вийде 150 тисяч презервативів. Але ось що з ними робитимуть спортсмени? Адже в олімпійському селищі атлети зобов'язані максимально уникати фізичного контакту, а також дотримуватися дистанції в два метри. А за межі олімпійських об'єктів їм взагалі заборонено виходити. Олімпійцям заборонено зустрічатися в перерві між змаганнями, відвідувати магазини, ресторани і туристичні місця, вітатися за руку і обніматися. За порушення правил учасників можуть дискваліфікувати, пише СЕ.

Нагадаємо, спочатку Олімпіада в Токіо повинна була відбутися у 2020 році, але її перенесли на літо-2021. Ігри, якщо їх знову не перенесуть, пройдуть з 23 липня по 8 серпня.

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Олімпійські ігри презервативи Олімпіада-2020
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