Ша, я сказав! Нова "конституція" Олімпіади для фанів і спортсменів

Міжнародний олімпійський комітет, Міжнародний паралімпійський комітет і оргкомітет літньої Олімпіади представили першу версію правил поведінки на майбутніх Іграх для спортсменів і вболівальників з урахуванням коронавірусу. Хоча, нагадаємо, Олімпаду в Токіо ще можуть скасувати.
Зокрема, уболівальникам у столиці Японії рекомендується підтримувати спортсменів без використання кричалок і пісень.
У правилах відзначається, що коронавірус передається від людини до людини через інфіковані краплі, що видихаються хворим при кашлі, розмові, крику або співі, тому підтримка спортсменів на Іграх в Токіо має здійснюватися оплесками, а не вигуками.
Вимоги для спортсменів на Іграх
- Вони повинні будуть використовувати мобільний додаток, за допомогою якого будуть відправляти звіти про стан свого здоров'я. Ця інформація буде передаватися місцевим органам охорони здоров'я
- В олімпійському селищі атлети мають максимально уникати фізичного контакту з оточуючими, а також дотримуватися дистанції в два метри
- Атлетам заборонено відвідувати змагання як глядачам
- За два тижні до поїздки в Токіо спортсмени мусять надати негативний результат тесту на коронавірус
Нагадаємо, спочатку Олімпіада в Токіо маал би відбутися в 2020 році, але її перенесли на літо-2021. Ігри, якщо їх знову не перенесуть, відбудуться з 23 липня по 8 серпня.
До речі, раніше ми писали, що на ЧС-2022 з футболу трибуни будуть забиті глядачами. Такі сміливі плани щодо мундіаля в Катарі будує президент ФІФА Джанні Інфантіно.
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