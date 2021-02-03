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Ша, я сказав! Нова "конституція" Олімпіади для фанів і спортсменів

3 лютого, 13:46

Олег Люлька Олег Люлька

Уболівальникам не можна буде співати і кричати, а спортсменам – взагалі з'являтися на трибунах

Міжнародний олімпійський комітет, Міжнародний паралімпійський комітет і оргкомітет літньої Олімпіади представили першу версію правил поведінки на майбутніх Іграх для спортсменів і вболівальників з урахуванням коронавірусу. Хоча, нагадаємо, Олімпаду в Токіо ще можуть скасувати.

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Зокрема, уболівальникам у столиці Японії рекомендується підтримувати спортсменів без використання кричалок і пісень.

У правилах відзначається, що коронавірус передається від людини до людини через інфіковані краплі, що видихаються хворим при кашлі, розмові, крику або співі, тому підтримка спортсменів на Іграх в Токіо має здійснюватися оплесками, а не вигуками.

Анонс Олімпіади-2020 в Токіо

Анонс Олімпіади-2020 в Токіо / Фото: Reuters

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Вимоги для спортсменів на Іграх

  • Вони повинні будуть використовувати мобільний додаток, за допомогою якого будуть відправляти звіти про стан свого здоров'я. Ця інформація буде передаватися місцевим органам охорони здоров'я
  • В олімпійському селищі атлети мають максимально уникати фізичного контакту з оточуючими, а також дотримуватися дистанції в два метри
  • Атлетам заборонено відвідувати змагання як глядачам
  • За два тижні до поїздки в Токіо спортсмени мусять надати негативний результат тесту на коронавірус

Олімпійська надія України Дар'я Білодід

Олімпійська надія України Дар'я Білодід / Фото: AFP

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Нагадаємо, спочатку Олімпіада в Токіо маал би відбутися в 2020 році, але її перенесли на літо-2021. Ігри, якщо їх знову не перенесуть, відбудуться з 23 липня по 8 серпня.

До речі, раніше ми писали, що на ЧС-2022 з футболу трибуни будуть забиті глядачами. Такі сміливі плани щодо мундіаля в Катарі будує президент ФІФА Джанні Інфантіно.

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