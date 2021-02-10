По 15 презервативов выдадут в Токио каждому олимпийцу. И обяжут соблюдать дистанцию

На Олимпиаде в Токио спортсменам выдадут тысячи презервативов. Но зачем? Ведь атлетам запрещено контактировать друг с другом.

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Организаторы Олимпийских игр заявили, что каждый спортсмен получит 15 презервативов. Если учитывать, что на Игры приедет не меньше 10 тысяч атлетов, то в сумме получится 150 тысяч презервативов. Но вот что с ними будут делать спортсмены? Ведь в олимпийской деревне атлеты обязаны максимально избегать физического контакта, а также соблюдать дистанцию в два метра. А за пределы олимпийских объектов им вообще запрещено выходить. Олимпийцам запрещено встречаться в перерыве между соревнованиями, посещать магазины, рестораны и туристические места, здороваться за руку и обниматься. За нарушение правил участников могут дисквалифицировать, пишет СЭ.

Напомним, изначально Олимпиада в Токио должна была состояться в 2020 году, но ее перенесли на лето-2021. Игры, если их снова не перенесут, пройдут с 23 июля по 8 августа.

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