Літаючий гімнаст з України приїхав в Токіо зі старою травмою і масою проблем у підготовці

Український батутист Микола Просторів пояснив свій виступ у кваліфікації Олімпіади-2020, де нашому спортсмену не вдалося пробитися до фіналу

Український батутист Микола Просторов / Фото: Reuters

Нашому єдиному представнику в стрибках на батуті в Токіо Просторову важко сказати, що пішло не так у відбірковому раунді. Але він поскаржився на стару травму і умови підготовки в Україні.

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"Швидше за все, відіграли велику роль мої особисті проблеми – з травмами. Мене давно турбує пошкодження ноги. Ось зараз воно вплинуло на виступ. Дуже неприємно. Дуже добре йшов зі спортивною злістю. Шкода втрачати такий шанс", – сказав Микола Суспільному

Микола Просторов зайняв 12-е місце на Олімпіаді / Фото: Reuters

"Думаю, з такою комбінацією, як у мене, якби я просто дійшов до кінця без грубих помилок, то, швидше за все, зміг би зайти до фіналу з останньої позиції. Дуже важкі для мене змагання. До сих пір не розумію, що це Олімпійські гри. Але підсвідомо відчуваю сильний тиск, відповідальність"

"Умови для тренувань? Напевно, ця тема залишається болючою в нашому виді спорту. І всі штовхають ці проблеми від одного до іншого. Перші говорять: "Я цим не займаюся". Другі говорять: "Я цим не займаюся". Треті кажуть: "Показуйте результат – все у вас буде"

"Але стрибки на батуті – це не той вид спорту, де можна, умовно кажучи, на підлозі боротися, тягати гантелі. Це так не спрацює"

26-річний Просторов став 12-м в кваліфікації на своїй першій Олімпіаді, а в фінал пройшла перша вісімка.

Нагадаємо, результати всіх українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо є на нашому сайті в окремому матеріалі.

Також у нас є повний розклад Олімпіади-2020 на кожен день, де окремо виділені всі медальні старти.

А загальний медальний залік Олімпійських ігор в Токіо ви можете знайти на нашому сайті. Таблиця оновлюється після кожного фіналу.