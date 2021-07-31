Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно
Головна Олімпійські ігри 2020

Олімпіада 2020 в Токіо

Головна Розклад Медалі Хроники Відео Збірна України Ми в Токіо
СЬОГОДНІ Спорт Олімпійські ігри Токіо 2020

Все болить і ноги не тримають: Світоліна зізналася, як виграла божевільну "бронзу" Токіо

Олена Павлова Олена Павлова
31 липня, 15:23
Копіювати лінк
Перша ракетка України Еліна Світоліна прокоментувала свою перемогу в матчі за третє місце над Оленою Рибакіною з Казахстану на Олімпійських іграх-2020
Еліна Світоліна розплакалася після завоювання "бронзи"
Еліна Світоліна розплакалася після завоювання "бронзи" / Фото: Reuters

Шостий номер світового рейтингу Світоліна провела просто божевільний поєдинок за "бронзу" в Токіо, програвши 1:6 перший сет і потім 0:3 поступаючись в третьому. Але проявила характер і обіграла Рибакіну – 1:6, 7:6, 6:4, вирвавши для України першу медаль Олімпіад в тенісі.

Читайте також: Злий Джокович ледь не порвав сітку на Олімпіаді і сенсаційно програв "бронзу"

Про матч за "бронзу"

"Після програшу у півфіналі було дуже важко повернутися знову в колію. Але після перемоги неймовірні відчуття. Якщо чесно, я намагалася боротися до кінця, програвала в другому сеті і в третьому теж. Було дуже мало шансів, але я намагалася боротися до кінця. Віддала всі сили, які залишалися", – сказала Еліна в ефірі UA: Перший

"Переламавши хід подій у другому сеті, а потім повернувшись в третьому – я витратила всі сили, які було можливо. Зараз стою все болить і ноги не тримають, але я рада, що змогла перемогти. Ця "бронза" для мене багато чого значить"

Про подачу Рибакінаої

"Я очікувала, що вона буде грати дуже агресивно зі своєї подачі. Вона дуже багато ейсів подає. Мені потрібно було намагатися реагувати швидше, але оскільки вже тиждень до кінця підходить, то було дуже непросто себе змусити і реакції вже трохи знизилися.

Тому, звичайно, перший сет був взагалі дуже поганий з мого боку, але я боролася. Я думаю, що саме характер мене повернув в матч. Ця перемога просто неймовірна"

Эліна Світоліна взяла бронзу на Олімпіады-2020
Эліна Світоліна взяла бронзу на Олімпіады-2020 / Фото: Reuters

Про нерви в першому сеті

"У першому сеті десь, напевно, нерви зіграли. У принципі, я була налаштована досить добре, але в тенісі взагалі непросто після програшу повертатися в турнір, тому що у нас все йде навиліт і тут за третє місце.

Було непросто, трошки затуплені були реакції і, можливо, я десь недостатньо добре бачила м'яч. Вона б цим скористалася, вона гравець високого рівня, тому було дуже дуже непросто"

Еліна Світоліна виграла бронзу на Олімпіаді-2020
Еліна Світоліна виграла бронзу на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

Про "бронзу" замість "золота"

"Коли я їхала сюди, завдання стояло на "золото". Звичайно, дуже прикро, що не змогла, тому що, підходячи до півфіналу, я думала, що досить близька. Але, на жаль, півфінал не склався"

Еліна Світоліна на Олімпіаді-2020
Еліна Світоліна на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

Раніше на Олімпіаді Еліна обіграла Лауру Зігемунд з Німеччини, Айлу Томлянович з Австралії, Марію Саккарі з Греції, італійку Камілу Джорджі, а в півфіналі поступилася чешці Маркеті Вондроушовій.

Нагадаємо, результати всіх українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо є на нашому сайті в окремому матеріалі.

Також у нас є повний розклад Олімпіади-2020 на кожен день, де окремо виділені всі медальні старти.

А загальний медальний залік Олімпійських ігор в Токіо ви можете знайти на нашому сайті. Таблиця оновлюється після кожного фіналу.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
21
12
12
45
2
flag Японія ЯпоніяJP
17
5
8
30
3
flag США СШАUS
16
17
12
45
4
flag ОКР ОКРROC
11
15
11
37
5
flag Австралія АвстраліяAU
10
3
14
27
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
8
9
11
28
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
5
4
7
16
8
flag Франція ФранціяFR
4
9
6
19
9
flag Нідерланди НідерландиNL
4
7
5
16
10
flag Нова Зеландія Нова ЗеландіяNZ
4
3
3
10
Всі медалі
Літні Ігри в Токіо
дній
годин
хвилин
секунд
До закриття Олімпіади
Новини з Токіо
Опитування
Рейтинг
Найбільш високооплачувані спортсмени на Олімпіаді-2020
1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
$23 млн
Дивитись весь рейтинг
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти