Все болить і ноги не тримають: Світоліна зізналася, як виграла божевільну "бронзу" Токіо

Перша ракетка України Еліна Світоліна прокоментувала свою перемогу в матчі за третє місце над Оленою Рибакіною з Казахстану на Олімпійських іграх-2020

Еліна Світоліна розплакалася після завоювання "бронзи" / Фото: Reuters

Шостий номер світового рейтингу Світоліна провела просто божевільний поєдинок за "бронзу" в Токіо, програвши 1:6 перший сет і потім 0:3 поступаючись в третьому. Але проявила характер і обіграла Рибакіну – 1:6, 7:6, 6:4, вирвавши для України першу медаль Олімпіад в тенісі.

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Про матч за "бронзу"

"Після програшу у півфіналі було дуже важко повернутися знову в колію. Але після перемоги неймовірні відчуття. Якщо чесно, я намагалася боротися до кінця, програвала в другому сеті і в третьому теж. Було дуже мало шансів, але я намагалася боротися до кінця. Віддала всі сили, які залишалися", – сказала Еліна в ефірі UA: Перший

"Переламавши хід подій у другому сеті, а потім повернувшись в третьому – я витратила всі сили, які було можливо. Зараз стою все болить і ноги не тримають, але я рада, що змогла перемогти. Ця "бронза" для мене багато чого значить"

Про подачу Рибакінаої

"Я очікувала, що вона буде грати дуже агресивно зі своєї подачі. Вона дуже багато ейсів подає. Мені потрібно було намагатися реагувати швидше, але оскільки вже тиждень до кінця підходить, то було дуже непросто себе змусити і реакції вже трохи знизилися.

Тому, звичайно, перший сет був взагалі дуже поганий з мого боку, але я боролася. Я думаю, що саме характер мене повернув в матч. Ця перемога просто неймовірна"

Эліна Світоліна взяла бронзу на Олімпіады-2020 / Фото: Reuters

Про нерви в першому сеті

"У першому сеті десь, напевно, нерви зіграли. У принципі, я була налаштована досить добре, але в тенісі взагалі непросто після програшу повертатися в турнір, тому що у нас все йде навиліт і тут за третє місце.

Було непросто, трошки затуплені були реакції і, можливо, я десь недостатньо добре бачила м'яч. Вона б цим скористалася, вона гравець високого рівня, тому було дуже дуже непросто"

Еліна Світоліна виграла бронзу на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

Про "бронзу" замість "золота"

"Коли я їхала сюди, завдання стояло на "золото". Звичайно, дуже прикро, що не змогла, тому що, підходячи до півфіналу, я думала, що досить близька. Але, на жаль, півфінал не склався"

Еліна Світоліна на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

Раніше на Олімпіаді Еліна обіграла Лауру Зігемунд з Німеччини, Айлу Томлянович з Австралії, Марію Саккарі з Греції, італійку Камілу Джорджі, а в півфіналі поступилася чешці Маркеті Вондроушовій.

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