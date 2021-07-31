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Олімпіада 2020 в Токіо

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Злий Джокович ледь не порвав сітку на Олімпіаді і сенсаційно програв "бронзу"

Олена Павлова Олена Павлова
31 липня, 12:53
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Перша ракетка світу Новак Джокович несподівано програв бронзовий матч на Олімпійських іграх-2020 іспанському тенісистові Пабло Карреньо-Буста
Пабло Карреньо-Буста переграв Новака Джоковича
Пабло Карреньо-Буста переграв Новака Джоковича / Фото: Reuters

20-кратний переможець турнірів "Великого шолома" серб Джокович на морально-вольових витягнув тай-брейк другого сету, але все-таки поступився в третьому – 4:6, 7:6, 3:6. У півфіналі Ноле програв німцю Олександру Звєрєву, а був за крок від неймовірного рекорду.

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Матч Новака з 11-ю ракеткою світу Карреньо-Буста тривав 2 години 47 хвилин. На тай-брейку другої партії Джокович відіграв матчбол на своїй подачі і зумів перевести гру у вирішальний сет. Карреньо-Буста оформив брейк на старті третьої партії і втримав відрив до кінця поєдинку.

Для тенісистів це був шостий очний поєдинок: Джокович раніше виграв чотири, а Карреньо-Буста єдиний раз пройшов серба на дискваліфікацію суперника на US Open-2020.

30-річний Пабло вперше став призером Олімпійських ігор. На шляху до медалі він обіграв Теніса Сандгрена, Маріна Чиліча, Домініка Кепфера і Данила Медведєва, а у півфіналі поступився Карену Хачанову. Проте Іспанія отримала медаль в тенісі на 8-х з останніх 9 Олімпіад.

Новак Джокович на Олімпіаді-2020
Новак Джокович на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

Лідер світового рейтингу Новак Джокович боровся за свою другу "бронзу" на Іграх після Пекіна-2008. Але не зумів дістатися до медалі в складних погодних умовах в Токіо-2020. А на емоціях скаржився на сонце і мало не порвав сітку, кинувши в неї ракеткою з усієї дурі.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
21
12
12
45
2
flag Японія ЯпоніяJP
17
4
8
29
3
flag США СШАUS
16
17
12
45
4
flag ОКР ОКРROC
10
15
11
36
5
flag Австралія АвстраліяAU
10
3
14
27
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
8
9
10
27
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
5
4
6
15
8
flag Нідерланди НідерландиNL
4
7
5
16
9
flag Нова Зеландія Нова ЗеландіяNZ
4
3
3
10
10
flag Франція ФранціяFR
3
8
6
17
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