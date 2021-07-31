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Олимпиада 2020 в Токио

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Летающий гимнаст из Украины приехал в Токио со старой травмой и массой проблем в подготовке

Елена Павлова Елена Павлова
31 июля, 16:53
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Украинский батутист Николай Просторов объяснил свое выступление в квалификации Олимпиады-2020, где нашему спортсмену не удалось пробиться в финал
Украинский батутист Николай Просторов
Украинский батутист Николай Просторов / Фото: Reuters

Нашему единственному представителю в прыжках на батуте в Токио Просторову тяжело сказать, что пошло не так в отборочном раунде. Но он пожаловался на старую травму и условия подготовки в Украине.

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"Скорее всего, сыграли большую роль мои личные проблемы – с травмами. Меня давно беспокоит повреждение ноги. Вот сейчас оно повлияло на выступление. Очень неприятно. Очень хорошо шел со спортивной злостью. Жаль терять такой шанс", – сказал Николай Суспільному

Николай Просторов занял 12-е место на Олимпиаде
Николай Просторов занял 12-е место на Олимпиаде / Фото: Reuters

"Думаю, с такой комбинацией, как у меня, если бы я просто дошел до конца без грубых ошибок, то, скорее всего, смог бы найти в финал с последней позиции. Очень тяжелые для меня соревнования. До сих пор не понимаю, что это Олимпийские игры. Но подсознательно чувствую сильное давление, ответственность"

"Условия для тренировок? Наверное, эта тема остается болезненной в нашем виде спорта. И все толкают эти проблемы от одного к другому. Первые говорят: "Я этим не занимаюсь". Вторые говорят: "Я этим не занимаюсь". Третьи говорят: "Показывайте результат – все у вас будет"

"Но прыжки на батуте – это не тот вид спорта, где можно, условно говоря, на полу бороться, таскать гантели. Это так не сработает"

26-летний Просторов стал 12-м в квалификации на своей первой Олимпиаде, а в финал прошла первая восьмерка.

Напомним, результаты всех украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио есть на нашем сайте в отдельном материале.

Также у нас есть полное расписание Олимпиады-2020 на каждый день, где отдельно выделены все медальные старты.

А общий медальный зачет Олимпийских игр в Токио вы можете найти на нашем сайте. Таблица обновляется после каждого финала.

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Серебро
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1
flag Китай КитайCN
21
13
12
46
2
flag Япония ЯпонияJP
17
5
8
30
3
flag США СШАUS
16
17
13
46
4
flag ОКР ОКРROC
11
15
11
37
5
flag Австралия АвстралияAU
10
3
14
27
6
flag Великобритания ВеликобританияGB
8
9
11
28
7
flag Республика Корея Республика КореяKR
5
4
7
16
8
flag Франция ФранцияFR
4
9
6
19
9
flag Нидерланды НидерландыNL
4
7
5
16
10
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