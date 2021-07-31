Лукашенко буде радий: Білорусь завоювала перше золото в Токіо, українець не пробився у фінал

Український батутист Микола Просторов не пробився у фінал Олімпійських ігор в Токіо. У кваліфікаційному виступі продемонстрував лише 12-й результат

Микола Просторов зайняв 12-е місце на Олімпіаді / Фото: Reuters

У кваліфікації Просторов набрав 51.385 бала в першому виступі, що було дуже близько до лідерів. Майбутній переможець, для порівняння, набрав 53.515.

А ось у другій спробі українець виступив слабо, набравши лише 41.185, а в сумі оцінка за його кваліфікацію в фіналі склала 92.570.

Олімпійським чемпіоном став білорус Іван Литвинович, який приніс своїй країні першу медаль в Токіо. Срібну медаль завоював китаєць Дун Дун, а бронза дісталася Ділану Шмідту з Нової Зеландії.

Іван Литвинович (Білорусь) – 61,715

Дун Дун (Китай) – 61,235

Ділан Шмідт (Нова Зеландія) – 60,675

Нагадаємо, результати всіх українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо є на нашому сайті в окремому матеріалі.

Також у нас є повний розклад Олімпіади-2020 на кожен день, де окремо виділені всі медальні старти.

А загальний медальний залік Олімпійських ігор в Токіо ви можете знайти на нашому сайті. Таблиця оновлюється після кожного фіналу.