Хороший виступ – це не місце! Українську красуню-дзюдоїстку розкритикував тренер

Поразка 26-річної Анастасії Турчин в 1/8 фіналу турніру дзюдоїсток від нідерландки Гуус Стенхіус неймовірно засмутила головного тренера збірної України Віталія Дуброву.
Ще по ходу поєдинку судді вилучили українського тренера з залу за емоції, а після бою Дуброва поділився розчаруванням від раннього вильоту Насті з журналістами.
"Це Олімпіада, тут цінуються тільки медалі. Гарний виступ – це не місце на п'єдесталі. На жаль, Настя не реалізувала весь свій потенціал. Їй було до снгаи перемогти суперницю, незважаючи на те, що та – чемпіонка Європи, призер чемпіонату світу та значно вище в рейтингу"
"Турчин недотерпіла, не змогла зробити те, що робила нідерландка – багато атак, одна з них в додатковий час вдалася. Десь, можливо, Настя розраховувала на помилку суперниці"
"Але я їй сказав, що для перемоги потрібні сміливість, натиск, безстрашність. Вона цього не показала, хотіла перемогти обережно. Не була безстрашною, а просто добре боролася. Тому, напевно, вона закінчила так рано", – навидить слова тренера Суспільне
Проте, на думку Віталія Дуброви, Турчин не варто завершувати кар'єру: "Рішення за нею, але потенціал у неї великий. Вона не слабша за інших дівчат".
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Додамо, що Анастасія Турчин – одна з найкрасивіших спортсменок в олімпійській збірній України у Токіо.
Її мама-українка, за словами спортсменки, проживає в Іспанії, а батько-іноземець – в Африці.