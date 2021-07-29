Україна знову мимо "золота" Олімпіади! Світоліна провалила півфінал з чешкою

Перша ракетка України Еліна Світоліна провела важкий півфінал на Іграх в Токіо-2020 проти чеської спортсменки Маркети Вондроушової і тепер посперечається за "бронзу"

Еліна Світоліна у півфіналі Олімпіади / Фото: Reuters

Одеситка Світоліна стала першою тенісисткою з України, яка пробилася до 1/2-ю одиночного розряду Олімпіади. Правда, битва за фінал з 42-ю ракеткою світу чешкою Вондроушовою у неї задалася з самого початку.

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До сьогоднішнього матчу Еліна вела за особистими зустрічами з рахунком 3:1, але таку важливу битву за фінал Олімпіади-2020 22-річній Маркеті програла – 3:6, 1:6.

Світоліна вдруге грає на Олімпійських Іграх. У 2016 році в Ріо-де-Жанейро вона дійшла до чвертьфіналу, де поступилася Петрі Квітовій. Тепер 31 липня посперечається за бронзову медаль з Оленою Рибакіна з Казахстану.

Еліна Світоліна на Олімпіаді-2020 / Фото: REUTERS

Нагадаємо, що на нашому сайті є таблиця зі усіма результатами українських спортсменів на Олімпіади-2020, де ми окремо виділяємо призерів Ігор в Токіо.

Крім цього, ви можете ознайомитися з загальним медальним заліком Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожної медалі.

Також на нашому сайті є розклад Олімпіади-2020 по днях. У графіку окремо виділені всі медальні старти.