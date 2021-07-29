Украина снова мимо "золота" Олимпиады! Свитолина провалила полуфинал с чешкой

Первая ракетка Украины Элина Свитолина провела тяжелый полуфинал на Играх в Токио-2020 против чешской спортсменки Маркеты Вондроушовой и теперь поспорит за "бронзу"

Элина Свитолина в полуфинале Олимпиады / Фото: Reuters

Одесситка Свитолина стала первой теннисисткой из Украины, которая пробилась в 1/2-ю одиночного разряда Олимпиады. Правда, битва за финал с 42-й ракеткой мира чешкой Вондроушовой у нее задалась с самого начала.

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До сегодняшнего матча Элина вела по личным встречам со счетом 3:1, но такую важную битву за финал Олимпиады-2020 22-летней Маркете проиграла – 3:6, 1:6.

Свитолина во второй раз играет на Олимпийских играх. В 2016 году в Рио-де-Жанейро она дошла до четвертьфинала, где уступила Петре Квитовой. Теперь 31 июля поспорит за бронзовую медаль с Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Элина Свитолина на Олимпиаде-2020 / Фото: REUTERS

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