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Олимпиада 2020 в Токио

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Украина снова мимо "золота" Олимпиады! Свитолина провалила полуфинал с чешкой

Елена Павлова Елена Павлова
29 июля, 14:50
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина провела тяжелый полуфинал на Играх в Токио-2020 против чешской спортсменки Маркеты Вондроушовой и теперь поспорит за "бронзу"
Элина Свитолина в полуфинале Олимпиады
Элина Свитолина в полуфинале Олимпиады / Фото: Reuters

Одесситка Свитолина стала первой теннисисткой из Украины, которая пробилась в 1/2-ю одиночного разряда Олимпиады. Правда, битва за финал с 42-й ракеткой мира чешкой Вондроушовой у нее задалась с самого начала.

Читайте также: Невозможно было дышать: Свитолина в тяжелейших условиях билась за полуфинал Олимпиады

До сегодняшнего матча Элина вела по личным встречам со счетом 3:1, но такую важную битву за финал Олимпиады-2020 22-летней Маркете проиграла – 3:6, 1:6.

Свитолина во второй раз играет на Олимпийских играх. В 2016 году в Рио-де-Жанейро она дошла до четвертьфинала, где уступила Петре Квитовой. Теперь 31 июля поспорит за бронзовую медаль с Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Элина Свитолина на Олимпиаде-2020
Элина Свитолина на Олимпиаде-2020 / Фото: REUTERS

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Напомним, что на нашем сайте есть таблица со всеми результатами украинских спортсменов на Олимпиаде-2020, где мы отдельно выделяем призером Игр в Токио.

Кроме этого, вы можете ознакомиться с общим медальным зачетом Олимпиады-2020. Таблица обновляется после каждой медали.

Также на нашем сайте есть расписание Олимпиады-2020 по дням. В графике отдельно выделены все медальные старты.

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Серебро
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1
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flag Китай КитайCN
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flag США СШАUS
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flag Австралия АвстралияAU
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