Свитолина в полуфинале Олимпиады! С кем и когда сыграет дальше

Поединок 1/4 финала продлился чуть более полутора часа и завершился победой Элины со счетом 6:4, 6:4.
За путевку в финал Свитолина поспорит с победительницей пары Паула Бадоса (Испания) – Маркета Вондрусова (Чехия).
Этот поединок пройдет сегодня позже, а сам полуфинальный поединок запланирован на 29 июня, начало – после 5 часов утра по Киеву.
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