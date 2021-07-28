Свитолина в полуфинале Олимпиады! С кем и когда сыграет дальше

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал теннисного турнира на Олимпиаде-2020! Рано утром в среду украинка разобралась с Камилой Джорджи из Италии

Элина Свитолина на Олимпиаде-2020 / Фото: REUTERS

Поединок 1/4 финала продлился чуть более полутора часа и завершился победой Элины со счетом 6:4, 6:4.

За путевку в финал Свитолина поспорит с победительницей пары Паула Бадоса (Испания) – Маркета Вондрусова (Чехия).

Этот поединок пройдет сегодня позже, а сам полуфинальный поединок запланирован на 29 июня, начало – после 5 часов утра по Киеву.

На нашем сайте есть таблица со всеми результатами украинских спортсменов на Олимпиаде-2020, где мы отдельно выделяем призером Игр в Токио.

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