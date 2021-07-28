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Невозможно было дышать: Свитолина в тяжелейших условиях билась за полуфинал Олимпиады

Елена Павлова Елена Павлова
28 июля, 16:55
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала победу над Камилой Джорджи и выход в полуфинал Олимпиады-2020 в душном Токио
Элина Свитолина - первая украинка в полуфинале Олимпиады
Элина Свитолина - первая украинка в полуфинале Олимпиады / Фото: Reuters

В среду, 28 июля, Свитолина переиграла итальянку Джорджи со счетом – 6:4, 6:4. Теперь 29 июня за место в финале и гарантированную медаль Элина поспорит с чешкой Маркетой Вондрусовой.

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"После победы чувствую удивительные эмоции. Вчера был очень сложный поединок, пришлось потратить много энергии на протяжении последних трех матчей. Я благодарна команде, которая упорно работала, чтобы помочь мне восстановиться.

Я знала, что Джорджи – сложная соперница. Она может достаточно остро играть, поэтому нужно быть физически подготовленной", – цитирует Элину БТУ


Фото Reuters

"Условия сегодня были тяжелыми. Не столько жарко, сколько душно, очень сложно дышать. Сегодня была очень высокая влажность, и казалось, что вообще невозможно было дышать. Даже в 9 утра на разминке было неприятно. Стоишь 2 минуты на корте и уже полностью мокрый. Нужно с этим справляться. Я стараюсь много пить, делать восстановительные процедуры"


Фото Reuters

Напомним, что Свитолина стала первой теннисисткой из Украины, которая сыграет в полуфинале одиночного разряда Олимпиады. Также матч против Джорджи стал первым в Токио, в котором Элина победила в двух сетах.

Ранее украинские сестры-теннисистки проиграли россиянкам в 1/4 Олимпиады-2020.

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