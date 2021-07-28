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Олімпіада 2020 в Токіо

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Світоліна у півфіналі Олімпіади! З ким і коли зіграє далі

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
28 липня, 07:30
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Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у півфінал тенісного турніру на Олімпіади-2020! Рано вранці в середу українка розібралася з Камілою Джорджі з Італії
Еліна Світоліна на Олімпіаді-2020
Еліна Світоліна на Олімпіаді-2020 / Фото: REUTERS

Поєдинок 1/4 фіналу тривав трохи більше півтори години і завершився перемогою Еліни з рахунком 6:4, 6:4.

За путівку до фіналу Світоліна посперечається з переможницею пари Паула Бадоса (Іспанія) – Маркета Вондрусова (Чехія).

Цей поєдинок пройде сьогодні пізніше, а сам півфінальний поєдинок запланований на 29 червня, початок – після 5 години ранку по Києву.

На нашому сайті є таблиця з усіма результатами українських спортсменів на Олімпіаді-2020, де ми окремо виділяємо призерів Ігор в Токіо.

В тренді

Крім цього, ви можете ознайомитися з загальним медальним заліком Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожної медалі.

Також на нашому сайті є розклад Олімпіади-2020 по днях. У графіку окремо виділені всі медальні старти.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Японія ЯпоніяJP
11
4
5
20
2
flag США СШАUS
10
10
9
29
3
flag Китай КитайCN
10
5
8
23
4
flag ОКР ОКРROC
7
8
4
19
5
flag Австралія АвстраліяAU
6
1
8
15
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
5
6
4
15
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
3
2
5
10
8
flag Франція ФранціяFR
3
2
3
8
9
flag Нідерланди НідерландиNL
2
5
2
9
10
flag Канада КанадаCA
2
3
4
9
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