Хорошее выступление – это не место! По украинской красотке-дзюдоистке проехался тренер

Наставник сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва ожидал большего от Анастасии Турчин, которая на стадии 1/8 финала выбыла из борьбы за олимпийские медали в категории 78 кг

Дзюдоистка Анастасия Турчин / Фото: Reuters, Instagram

Поражение 26-летней Анастасии Турчин в 1/8 финала турнира дзюдоисток от нидерландки Гуусье Стенхиус безумно расстроило главного тренера сборной Украины Виталия Дуброву.

Еще по ходу поединка судьи удалили украинского тренера из зала за эмоции, а после боя Дуброва поделился разочарованием от раннего вылета Насти с журналистами.

"Это Олимпиада, здесь ценятся только медали. Хорошее выступление – это не место на пьедестале. К сожалению, Настя не реализовала весь свой потенциал. Ей было по силам победить соперницу, несмотря на то, что та – чемпионка Европы, призер чемпионата мира и намного выше в рейтинге"

"Турчин недотерпела, не смогла сделать то, что делала нидерландка – много атак, одна из них в дополнительное время удалась. Где-то, возможно, Настя рассчитывала на ошибку соперницы"

"Но я ей сказал, что для победы нужны смелость, напор, бесстрашие. Она этого не показала, хотела победить осторожно. Не была бесстрашной, а просто хорошо боролась. Поэтому, наверное, она закончила так рано", – провидит слова тренера Суспільне

Тем не менее, по мнению Виталия Дубровы, Турчин не стоит завершать карьеру: "Решение за ней, но потенциал у нее большой. Она не слабее других девушек".

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Добавим, что Анастасия Турчин – одна из самых красивых спортсменок в олимпийской сборной Украины в Токио.

Ее мама-украинка, по словам спортсменки, проживает в Испании, а отец-иностранец – в Африке.