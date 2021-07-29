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Олимпиада 2020 в Токио

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Крутое выступление! Усик под впечатлением от победы украинца на Олимпиаде

Елена Павлова Елена Павлова
29 июля, 12:35
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Известный украинский супертяжеловес Александр Усик прокомментировал победу Александра Хижняка в первом поединке на Олимпийских играх-2020 в Токио
Усик оценил первый бой Хижняка на Олимпиаде
Усик оценил первый бой Хижняка на Олимпиаде / Фото: Reuters

29 июля на стадии 1/8 финала украинский претендент на золото Олимпиады Хижняк уверенно разобрался с хозяином ринга – японцем Юито Мориваки. Все пять судей отдали победу 25-летнему Александру – 5:0.

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"Это был первый поединок Хижняка на Олимпиаде. Проходит адаптация, он раскачивается. Все замечательно. Теперь у нас есть победа в лице Александра, и мы все надеемся, что он и дальше в таком же духе будет продолжать выступать на Олимпиаде. Замечательный поединок, все круто", – сказал Усик в эфире UA:Перший

Хижняк победил Мориваки по всем статьям
Хижняк победил Мориваки по всем статьям / Фото: Reuters

1 августа в четвертьфинале Олимпиады Хижняк проведет бой с Эури Седено Мартинесом из Доминиканской Республики.

Александр – чемпион мира-2017 года и самый техничный боец того мундиаля. Подтвердил свой класс "золотом" на Евроиграх-2019. В финале олимпийского отборочного турнира в июне 2021-го разобрался с главным соперником в своем весе – симферопольцем Глебом Бакши, который выступает за Россию.

Александр Хижняк стал победителем европейского квалификационного турнира. Фото: AIBA
Александр Хижняк стал победителем европейского квалификационного турнира. Фото: AIBA

Также сегодня спарринг-партнера Усика выбили с Олимпиады. Цотне Рогава неожиданно проиграл в первом же поединке боксерского турнира в Токио, а мнение судей разделилось.

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