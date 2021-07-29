Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно
Главная Олимпийские игры 2020

Олимпиада 2020 в Токио

Главная Расписание Медали Хроники Видео Сборная Украины Мы в Токио
СЕГОДНЯ Новости спорта Олимпийские игры Токио 2020

Замесил! Украинский претендент на золото Олимпиады Хижняк начал в победы!

Олег Люлька Олег Люлька
29 июля, 06:26
Копировать ссылку
В поединке 1/8 финала боксерского турнира Олимпийских игр в Токио Александр Хижняк уверенно разобрался с хозяином ринга – японцем Юито Мориваки
Хижняк победил Мориваки по всем статьям
Хижняк победил Мориваки по всем статьям / Фото: Reuters

Все пять судей отдали преимущество Александру Хижняку в каждом из трех раундов. В итоге 25-летний украинец победил японца Юито Мориваки со счетом 5:0.

Читайте также: У него две награды, у нее ни одной. Харлан поздравила бойфренда с успешным выступлением в Токио

В тренде

В 1/4 финала Олимпиады Хижняк встретится с 21-летним Эури Седено Мартинесом из Доминиканской Республики. Этот бой состоится в воскресенье, 1 августа. Начало – в 06:18 утра по киевскому времени.

Отметим, что Хижняк – фаворит №1 на "золото" в весе до 75 кг и главный претендент на выигрыш первого места на Играх среди всех украинских спортсменов, согласно котировкам аналитиков.

Александр – чемпион мира-2017 года и самый техничный боец того мундиаля. Подтвердил свой класс "золотом" на Евроиграх-2019. В финале олимпийского отборочного турнира в июне 2021-го разобрался с главным соперником в своем весе – симферопольцем Глебом Бакши, который выступал за Украину, но после оккупации Крыма принял российское гражданство.

Все наши медалисты Игр

  • Дарья Белодед (дзюдо) – бронза
  • Игорь Рейзлин (фехтование) – бронза
  • Костевич/Омельчук (стрельба) – бронза
  • Михаил Романчук (плавание) – бронза

Все самое важное об Олимпиаде-2020 в Токио – на сайте "Сегодня"

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
13
12
10
35
2
flag Китай КитайCN
13
6
9
28
3
flag Япония ЯпонияJP
13
4
5
22
4
flag ОКР ОКРROC
7
11
7
25
5
flag Австралия АвстралияAU
7
2
9
18
6
flag Великобритания ВеликобританияGB
5
6
5
16
7
flag Республика Корея Республика КореяKR
4
2
5
11
8
flag Германия ГерманияDE
3
3
5
11
9
flag Франция ФранцияFR
3
3
3
9
10
flag Италия ИталияIT
2
7
9
18
Все медали
Летние Игры в Токио
дней
часов
минут
секунд
До закрытия Олимпиады
Новости из Токио
Опрос
Рейтинг
Самые высокооплачиваемые спортсмены на Олимпиаде-2020
1
Кевин Дюрант (баскетбол) Кевин Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наоми Осака (теннис) Наоми Осака (теннис)
$60 млн
3
Дамиан Лиллард (баскетбол) Дамиан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теннис) Новак Джокович (теннис)
$34,5 млн
5
Рори Макилрой (гольф) Рори Макилрой (гольф)
$32 млн
6
Девин Букер (баскетбол) Девин Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеи Нисикори (теннис) Кеи Нисикори (теннис)
$30,5 млн
8
Крис Миддлтон (баскетбол) Крис Миддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холидей (баскетбол) Джру Холидей (баскетбол)
$23 млн
Смотреть весь рейтинг
Девушки покера
PokerMatch

Алена
Мироненко

Украина
Фото красотки
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Покер - это спорт!
Новости покера

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять