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Костевич борется за вторую медаль Токио: среди соперниц – россиянка с талисманом

Елена Павлова Елена Павлова
29 июля, 10:50
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Украинка Елена Костевич прошла первую квалификацию в стрельбе из пневматического пистолета с 25 метров на Олимпиаде-2020 в Токио
Елена Костевич борется за вторую медаль
Елена Костевич борется за вторую медаль / Фото: НОК Украины

Костевич уже выиграла "бронзу" Олимпиады в Токио в стрельбе из пневматического пистолета c 10 метров с паре с Олегом Омельчуком. И начала борьбу за следующую медаль.

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В предварительной квалификации Елена заняла шестое место, уступив четыре балла сербке Зоране Арунович, которую обыграла в миксте. Второй этап отбора пройдет 30 июля, начало – в 3.00, а финал состоится в тот же день – в 8.00.

Елена Костевич – с "бронзой" Олимпиады-2020
Елена Костевич – с "бронзой" Олимпиады-2020 / Фото: Reuters

Елена Костевич и Олег Омельчук
Елена Костевич и Олег Омельчук / Фото: Reuters

Среди соперниц украинки и россиянка Виталина Бацарашкина, которая завоевала медаль с ведьмаковским талисманом на шее.

Виталина Бацарашкина на Олимпиаде в Токио-2020
Виталина Бацарашкина на Олимпиаде в Токио-2020 / Фото: Reuters

Как мы писали ранее, партнерша Омельчука по "бронзовому" дуэту Елена Костевич разрушила проклятие знаменосцев, доселе неизменно преследовавшее сборную Украины на Олимпиадах.

Спортсмены, выносившие флаг нашей страны на церемонии открытия Игр, затем никак не могли добыть медаль.

"Говорили, что знаменосец не может выиграть медаль. Я никогда не верила в это. Была большая честь нести флаг своего государства на открытии. И я счастлива, что нам удалось завоевать эту награду для страны", – сказала по этому поводу Костевич

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