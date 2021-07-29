Костевич бореться за другу медаль Токіо: серед суперниць – росіянка з талісманом

Костевич вже виграла "Бронзу" Олімпіади в Токіо в стрільбі з пневматичного пістолета c 10 метрів з парі з Олегом Омельчуком. І почала боротьбу за наступну медаль .
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У попередньої кваліфікації Олена посіла шосте місце , Поступившись чотири бали сербці Зораном Арунович, яку обіграла в міксті. Другий етап відбору пройде 30 липня, початок – о 3.00, а фінал відбудеться в той же день – о 8.00.
Серед суперниць українки і росіянка Віталіна Бацарашкіна, яка завоювала медаль з ведьмаковскім талісманом на шиї .
Як ми писали раніше, партнерка Омельчука по "бронзовому" дуету Олена Костевич зруйнувала прокляття прапороносців, досі незмінно переслідувало збірну України на Олімпіадах.
Спортсмени, які виносили прапор нашої країни на церемонії відкриття Ігор, потім ніяк не могли добути медаль.
"Говорили, що прапороносець не може виграти медаль. Я ніколи не вірила в це. Була велика честь нести прапор своєї держави на відкритті. І я щаслива, що нам вдалося завоювати цю нагороду для країни", – сказала з цього приводу Костевич