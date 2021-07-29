Костевич бореться за другу медаль Токіо: серед суперниць – росіянка з талісманом

Українка Олена Костевич пройшла першу кваліфікацію в стрільбі з пневматичного пістолета з 25 метрів на Олімпіаді-2020 на Токіо

Олена Костевич бореться за другу медаль / Фото: НОК України

Костевич вже виграла "Бронзу" Олімпіади в Токіо в стрільбі з пневматичного пістолета c 10 метрів з парі з Олегом Омельчуком. І почала боротьбу за наступну медаль .

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У попередньої кваліфікації Олена посіла шосте місце , Поступившись чотири бали сербці Зораном Арунович, яку обіграла в міксті. Другий етап відбору пройде 30 липня, початок – о 3.00, а фінал відбудеться в той же день – о 8.00.

Олена Костевич – з "бронзою" Олімпіади-2020 / Фото: Reuters

Олена Костевич і Олег Омельчук / Фото: Reuters

Серед суперниць українки і росіянка Віталіна Бацарашкіна, яка завоювала медаль з ведьмаковскім талісманом на шиї .

Віталіна Бацарашкіна на Олімпіаді в Токіо-2020 / Фото: Reuters

Як ми писали раніше, партнерка Омельчука по "бронзовому" дуету Олена Костевич зруйнувала прокляття прапороносців, досі незмінно переслідувало збірну України на Олімпіадах.

Спортсмени, які виносили прапор нашої країни на церемонії відкриття Ігор, потім ніяк не могли добути медаль.