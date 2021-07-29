Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно
Головна Олімпійські ігри 2020

Олімпіада 2020 в Токіо

Головна Розклад Медалі Хроники Відео Збірна України Ми в Токіо
СЬОГОДНІ Спорт Олімпійські ігри Токіо 2020

Костевич бореться за другу медаль Токіо: серед суперниць – росіянка з талісманом

Олена Павлова Олена Павлова
29 липня, 10:50
Копіювати лінк
Українка Олена Костевич пройшла першу кваліфікацію в стрільбі з пневматичного пістолета з 25 метрів на Олімпіаді-2020 на Токіо
Олена Костевич бореться за другу медаль
Олена Костевич бореться за другу медаль / Фото: НОК України

Костевич вже виграла "Бронзу" Олімпіади в Токіо в стрільбі з пневматичного пістолета c 10 метрів з парі з Олегом Омельчуком. І почала боротьбу за наступну медаль .

Читайте також: Українець засмутився через бронзового фіналу на Олімпіаді. І це в 38 років!

У попередньої кваліфікації Олена посіла шосте місце , Поступившись чотири бали сербці Зораном Арунович, яку обіграла в міксті. Другий етап відбору пройде 30 липня, початок – о 3.00, а фінал відбудеться в той же день – о 8.00.

Олена Костевич – з "бронзою" Олімпіади-2020
Олена Костевич – з "бронзою" Олімпіади-2020 / Фото: Reuters

Олена Костевич і Олег Омельчук
Олена Костевич і Олег Омельчук / Фото: Reuters

Серед суперниць українки і росіянка Віталіна Бацарашкіна, яка завоювала медаль з ведьмаковскім талісманом на шиї .

Віталіна Бацарашкіна на Олімпіаді в Токіо-2020
Віталіна Бацарашкіна на Олімпіаді в Токіо-2020 / Фото: Reuters

Як ми писали раніше, партнерка Омельчука по "бронзовому" дуету Олена Костевич зруйнувала прокляття прапороносців, досі незмінно переслідувало збірну України на Олімпіадах.

Спортсмени, які виносили прапор нашої країни на церемонії відкриття Ігор, потім ніяк не могли добути медаль.

"Говорили, що прапороносець не може виграти медаль. Я ніколи не вірила в це. Була велика честь нести прапор своєї держави на відкритті. І я щаслива, що нам вдалося завоювати цю нагороду для країни", – сказала з цього приводу Костевич

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
14
6
9
29
2
flag США СШАUS
13
14
10
37
3
flag Японія ЯпоніяJP
13
4
5
22
4
flag Австралія АвстраліяAU
8
2
10
20
5
flag ОКР ОКРROC
7
11
7
25
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
5
7
6
18
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
4
2
5
11
8
flag Німеччина НімеччинаDE
3
3
6
12
9
flag Франція ФранціяFR
3
3
3
9
10
flag Італія ІталіяIT
2
7
9
18
Всі медалі
Літні Ігри в Токіо
дній
годин
хвилин
секунд
До закриття Олімпіади
Новини з Токіо
Опитування
Рейтинг
Найбільш високооплачувані спортсмени на Олімпіаді-2020
1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
$23 млн
Дивитись весь рейтинг
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти