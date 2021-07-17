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Олімпіада 2020 в Токіо

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Ходять в рукавичках і їдять за склом: перші фото наших олімпійців з Токіо

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
17 липня, 08:25
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За тиждень до старту Олімпіади-2020 в Токіо прилетіли перші українські атлети, в олімпійське селище заселилися команди з боксу, дзюдо та стрільби з лука
Наша команда освоюється в олімпійському селищі
Наша команда освоюється в олімпійському селищі / Фото: НОК України

В Японії прибув перший десант українських спортсменів і тренерів. В олімпійське селище заселилися команди з боксу, дзюдо та стрільби з лука.

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Вони розмістилися в комфортних одномісних і двомісних кімнатах, а також відвідали їдальню, яка працює цілодобово і пропонує широкий спектр страв різних кухонь світу, повідомляє НОК України.

Судячи з фотографій, спортсмени ходять в рукавичках, а їдять за скляними перегородками.

В тренді

Раніше ми писали, що першу українку відправили на ізоляцію на Олімпіаді в Токіо. Вікторію Ус, яка виступає в гребному слаломі, закрили в номері після того, як позитивні тести на COVID здали її сусіди по рейсу Стамбул – Токіо.

Нагадаємо, що збірна України втрачає свою зірку за тиждень до старту Олімпіади. Чемпіонка Європи-2021 серед молоді Аліна Грушина-Акобія травмувалася і замість неї на Олімпійські ігри поїде Тетяна Кіт.

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