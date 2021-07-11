Україна показала форму на Олімпіаду-2020: кольори символізують надію і віру

Українські спортсмени показали, в якій формі будуть підніматися на п'єдестал пошани на Олімпіаді-2020. До синього і жовтого додали ніжну палітру, що символізує надію і віру

Україна показала форму на Олімпіаду-2020

Україна показала парадну форму на Олімпіаду-2020 в Токіо. У цьому одязі наша команда виходитиме на церемонії відкриття і закриття, а також відвідуватиме офіційні заходи.

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До створення форми олімпійської збірної приєдналися і самі спортсмени. Колірна гамма вміло поєднує традиційні синій і жовтий з ніжною палітрою, що символізує надію і віру.

Олімпійська форма, яка видається спортсменам і тренерам, є спортивною, а не змагальною. Саме в ній вони будуть виходити на парад відкриття і закриття Ігор, ходити в олімпійському селищі, на тренування і змагання, а також підніматимуться на п'єдестал пошани.

Раніше ми писали, що український боксер не поїде на Олімпіаду-2020 через допінг. Бронзовий призер чемпіонату Європи Євген Барабанов здав позитивний тест на допінг і відсторонений від змагань на два роки.