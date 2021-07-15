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Олімпіада 2020 в Токіо

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Через коронавірус! Першу українку відправили на ізоляцію на Олімпіаді в Токіо

Олег Люлька Олег Люлька
15 липня, 12:22
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Вікторію Ус, яка виступає у веслувальному слаломі, закрили в номері після того, як позитивні тести на COVID здали її сусіди по рейсу Стамбул – Токіо
Вікторія Ус у Токіо
Вікторія Ус у Токіо / Фото: Facebook

У України перші коронавірусні трабли на Олімпіаді в Токіо. Представниця нашої країни у веслувальному слаломі 28-річна Вікторія Ус потрапила на самоізоляцію після прильоту до столиці Японії.

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"Вихідні і ізоляція замість тренувань. 12 липня отримали повідомлення, що на рейсі Стамбул – Токіо, яким ми прилетіли 6 липня, у деяких пасажирів, які сиділи десь неподалік від нас (вже відомо де), виявили ковід"

"Нас відразу додали до списку близьких контактів з ковід-позитивними людьми, і тепер, незважаючи на те, що кожного ранку здаємо негативні тести, і те, що ми вакциновані – ми не маємо права виходити з кімнати до наступних вказівок"

"Не такими я уявляла Олімпійські ігри. Але це реалії сьогодення"

"Коли підготовка зривається через те, що тиждень тому я летіла в одному літаку десь в якійсь доступності до, можливо, в той час ще не зараженої людини... І вже тиждень пробула в звичайному режимі..."

"А зараз чекаємо. Психологічно неймовірно складно. Ця ситуація – якийсь нонсенс"

"З 15 липня нам дають можливість робити по одному тренуванню на день, окремо від інших спортсменів у власному баблі – і так до 20 липня", – додала срібна призерка молодіжного чемпіонату світу Вікторія Ус у себе в Facebook

В Токіо ніяк не можуть побороти COVID-19
В Токіо ніяк не можуть побороти COVID-19 / Фото: Reuters

Олімпіада в Токіо триватиме з 23 липня по 8 серпня. Раніше ми писали, що через коронавірусні обмеження спортсменам вже не будуть надягати медалі на шию, як раніше. Тепер призери Олімпійських ігор будуть нагороджувати себе самі.

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