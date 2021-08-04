Героїня з веслом! Українка пройшла до півфіналу Олімпіади, переживши важке відновлення після COVID

Українка Юлія Юрійчук з результатом 1.58,657 фінішувала третьою у своєму чвертьфінальному заїзді в Японії. Але цього результату вистачило для виходу в наступний раунд.
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Переможниця Європейських ігор-2019 у двійці Марія Повх в своєму заїзді показала другий час – 1.50,769 і кваліфікувалася до півфіналу. І зробила заявку на високе місце.
Відмітимо, що в січні Повх підхопила коронавірус і непросто відновлювалася після хвороби. Однак зараз показує хорошу готовність.
"Дуже важке було відновлення після ковіду. Коли я приїхала на збір і почала працювати, то, мені стало ще гірше. І це гірше затягнулося на півтора місяці.
Тільки в квітні все потроху почало приходити в норму – і фізично, і психологічно, поверталася моя сила, витривалість", – розповіла Повх Олімпійській арені
Фото Reuters
Півфінальна гонка запланована на 5 серпня.
Також сьогодні вранці українка Лузан з рекордом стартувала на Олімпіади-2020 і зробила заявку на медаль. Людмила виграла першу в історії Олімпійських ігор жіночу гонку в дисципліні каное-одиночка на дистанції 200 м.
Нагадаємо, всі результати українців на Олімпійських іграх в Токіо ви можете знайти на нашому сайті.
Також ми ведемо загальний медальний залік Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожної медалі.
А повний розклад Олімпіади в Токіо є в нашому спеціальному розділі. У графіку окремо виділяються всі медальні старти.