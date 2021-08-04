Героїня з веслом! Українка пройшла до півфіналу Олімпіади, переживши важке відновлення після COVID

На Олімпійських іграх в Токіо пройшли попередні заїзди у веслуванні на байдарках-одиночках на дистанції 500 м. І дві українки змогли пробитися до півфіналу турніру

Марія Повх на Олімпіаді в Токіо / Фото: Reuters

Українка Юлія Юрійчук з результатом 1.58,657 фінішувала третьою у своєму чвертьфінальному заїзді в Японії. Але цього результату вистачило для виходу в наступний раунд.

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Переможниця Європейських ігор-2019 у двійці Марія Повх в своєму заїзді показала другий час – 1.50,769 і кваліфікувалася до півфіналу. І зробила заявку на високе місце.

Відмітимо, що в січні Повх підхопила коронавірус і непросто відновлювалася після хвороби. Однак зараз показує хорошу готовність.

"Дуже важке було відновлення після ковіду. Коли я приїхала на збір і почала працювати, то, мені стало ще гірше. І це гірше затягнулося на півтора місяці. Тільки в квітні все потроху почало приходити в норму – і фізично, і психологічно, поверталася моя сила, витривалість", – розповіла Повх Олімпійській арені



Фото Reuters

Півфінальна гонка запланована на 5 серпня.

Також сьогодні вранці українка Лузан з рекордом стартувала на Олімпіади-2020 і зробила заявку на медаль. Людмила виграла першу в історії Олімпійських ігор жіночу гонку в дисципліні каное-одиночка на дистанції 200 м.

Людмила Лузан пробилася до півфіналу Олімпіади / Фото: Reuters

Нагадаємо, всі результати українців на Олімпійських іграх в Токіо ви можете знайти на нашому сайті.

Також ми ведемо загальний медальний залік Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожної медалі.

А повний розклад Олімпіади в Токіо є в нашому спеціальному розділі. У графіку окремо виділяються всі медальні старти.