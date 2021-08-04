Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно
Главная Олимпийские игры 2020

Олимпиада 2020 в Токио

Главная Расписание Медали Хроники Видео Сборная Украины Мы в Токио
СЕГОДНЯ Новости спорта Олимпийские игры Токио 2020

Героиня с веслом! Украинка прошла в полуфинал Олимпиады, пережив тяжелое восстановление после COVID

Елена Павлова Елена Павлова
4 августа, 08:55
Копировать ссылку
На Олимпийских играх в Токио прошли предварительные заезды в гребле на байдарках-одиночках на дистанции 500 м. И дев украинки смогли пробиться в полуфинал турнира
Мария Повх на Олимпиаде в Токио
Мария Повх на Олимпиаде в Токио / Фото: Reuters

Украинка Юлия Юрийчук с результатом 1.58,657 финишировала третьей в своем четвертьфинальном заезде в Японии. Но этого результата хватило для выхода в следующий раунд.

Читайте также: Хочется взять весло и вернуться! Украинские гребцы без финала, но Чебан настроен воевать

Победительница Европейских игр-2019 в двойке Мария Повх в своем заезде показала второе время – 1.50,769 и квалифицировалась в полуфинал. И сделала заявку на высокое место.

Отметим, что в январе Повх подхватила коронавирус и непросто восстанавливалась после болезни. Однако сейчас показывает хорошую готовность.

"Очень тяжелое было восстановление после ковида. Когда я приехала на сбор и начала работать, то, мне стало еще хуже. И это хуже затянулось на полтора месяца.

Только в апреле все понемногу начало приходить в норму - и физически, и психологически, возвращалась моя сила, выносливость", – рассказала Повх Олимпийской арене


Фото Reuters

Полуфинальная гонка запланирована на 5 августа.

Также сегодня утром украинка Лузан с рекордом стартовала на Олимпиаде-2020 и сделала заявку на медаль. Людмила выиграла первую в истории Олимпийских игр женскую гонку в дисциплине каноэ-одиночка на дистанции 200 м.

Людмила Лузан пробилась в полуфинал Олимпиады
Людмила Лузан пробилась в полуфинал Олимпиады / Фото: Reuters

Напомним, все результаты украинцев на Олимпийских играх в Токио вы можете найти на нашем сайте.

Также мы ведем общий медальный зачет Олимпиады-2020. Таблица обновляется после каждой медали.

А полное расписание Олимпиады в Токио есть в нашем специальном разделе. В графике отдельно выделяются все медальные старты.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
32
21
16
69
2
flag США СШАUS
25
29
21
75
3
flag Япония ЯпонияJP
20
7
12
39
4
flag Австралия АвстралияAU
14
4
16
34
5
flag ОКР ОКРROC
13
21
18
52
6
flag Великобритания ВеликобританияGB
13
17
14
44
7
flag Германия ГерманияDE
8
8
14
30
8
flag Франция ФранцияFR
6
10
8
24
9
flag Нидерланды НидерландыNL
6
8
8
22
10
flag Республика Корея Республика КореяKR
6
4
9
19
Все медали
Летние Игры в Токио
дней
часов
минут
секунд
До закрытия Олимпиады
Новости из Токио
Рейтинг
Самые высокооплачиваемые спортсмены на Олимпиаде-2020
1
Кевин Дюрант (баскетбол) Кевин Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наоми Осака (теннис) Наоми Осака (теннис)
$60 млн
3
Дамиан Лиллард (баскетбол) Дамиан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теннис) Новак Джокович (теннис)
$34,5 млн
5
Рори Макилрой (гольф) Рори Макилрой (гольф)
$32 млн
6
Девин Букер (баскетбол) Девин Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеи Нисикори (теннис) Кеи Нисикори (теннис)
$30,5 млн
8
Крис Миддлтон (баскетбол) Крис Миддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холидей (баскетбол) Джру Холидей (баскетбол)
$23 млн
Смотреть весь рейтинг
Девушки покера
PokerMatch

Алена
Мироненко

Украина
Фото красотки
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Покер - это спорт!
Новости покера

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять