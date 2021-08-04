Заявка на медаль! Українка з рекордом стартувала на Олімпіаді-2020

Українка Людмила Лузан виграла першу в історії Олімпійських ігор жіночу гонку в дисципліні каное-одиночка на дистанції 200 м! Ще одна українка зупинилася в чвертьфіналі

Людмила Лузан пробилася до півфіналу Олімпіади / Фото: Reuters

Людмила Лузан з найкращим олімпійським часом (45.571) стала переможницею своєї кваліфікаційної гонки і автоматом пробилася до півфіналу змагань.

Зазначимо, що рекорд українки перевершила американка Невін Гаррісон. У наступному заїзді вона продемонструвала час 44.93.

Ще одна українка Анастасія Четверикова в кваліфікації стала четвертою, а потім у чвертьфінальному запливі показала третій результат, але цього виявилося мало для потрапляння до півфіналу.

Півфінальна гонка запланована на 5 серпня.

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