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Хочеться взяти весло і повернутися! Українські веслувальники без фіналу, але Чебан налаштований воювати

Олена Павлова Олена Павлова
3 серпня, 11:59
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Головний тренер збірної України з веслування на байдарках і каное олімпійський чемпіон Юрій Чебан оцінив виступ підопічних, які поки що не зуміли пробитися до фіналів
Чебан оцінив виступ Павла Алтухова і Дмитра Янчука
Чебан оцінив виступ Павла Алтухова і Дмитра Янчука / Фото: Reuters

Сьогодні вранці в каное-двійці Павло Алтухов і Дмитро Янчук стали п'ятими в півфіналі. А адже Янчук був бронзовим призером Олімпійських ігор 2016 в Ріо.

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"У мене самого "мурашки ходять". Хочеться взятися за весло і повернутися. Є сили і бажання, але у мене вже інше покликання – вести команду вперед. Сподіваюся, все складеться як планували. Хоча, перші два дні виявилися невдалими для нас: і через погоду, і через розташування човнів", – сказав Чебан НОК України

/ Фото: AFP

Чебан зазначив, що на цих змаганнях вперше нікому не надають систему розподілу по воді: "Тобто не було можливості вибрати воду, щоб ми стали на іншій стороні. Той вітер, який розганявся нам на зустріч, давав в нашу сторону більшу хвилю".

Гребці Павло Алтухов і Дмитро Янчук
Гребці Павло Алтухов і Дмитро Янчук / Фото: Reuters

"Якби хлопці по-іншому стояли – спереду лівий, а ззаду – правий – більше б сил вкладалося у веслуванні, ніж на утримання човна по центру. Такий розподіл був би кращим для нас.

Але не будемо впадати у відчай. Павло ще може реабілітуватися. Він краще виступає в каное-одиночці, як показало Ріо-2016. Наша війна не програна – є кілька патронів в олімпійській обоймі"

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Срібло
Бронза
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19
16
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flag США СШАUS
22
27
17
66
3
flag Японія ЯпоніяJP
18
6
10
34
4
flag Австралія АвстраліяAU
14
4
15
33
5
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13
13
13
39
6
flag ОКР ОКРROC
12
21
17
50
7
flag Німеччина НімеччинаDE
7
8
14
29
8
flag Франція ФранціяFR
6
10
7
23
9
flag Південна Корея Південна КореяKR
6
4
9
19
10
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