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Хочется взять весло и вернуться! Украинские гребцы без финала, но Чебан настроен воевать

Елена Павлова Елена Павлова
3 августа, 11:59
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Главный тренер сборной Украины по гребле на байдарках и каноэ олимпийский чемпион Юрий Чебан оценил выступление подопечных, которые пока не сумели пробиться в финалы
Чебан оценил выступление Павла Алтухова и Дмитрия Янчука
Чебан оценил выступление Павла Алтухова и Дмитрия Янчука / Фото: Reuters

Сегодня утром в каноэ-двойке Павел Алтухов и Дмитрий Янчук стали пятыми в полуфинале. А ведь Янчук был бронзовым призером Олимпийских игр-2016 в Рио.

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"У меня самого "мурашки ходят". Хочется взяться за весло и вернуться. Есть силы и желание, но у меня уже другое призвание – вести команду вперед. Надеюсь, все сложится как планировали. Хотя, первые два дня оказались неудачными для нас: и из-за погоды, и из-за расположения лодок", – сказал Чебан НОК Украины

/ Фото: AFP

Чебан отметил, что на этих соревнованиях впервые никому не предоставляют систему распределения по воде: "То есть не было возможности выбрать воду, чтобы мы стали на другой стороне. Тот ветер, который разгонялся нам на встречу, давал в нашу сторону большую волну".

Гребцы Павел Алтухов и Дмитрий Янчук
Гребцы Павел Алтухов и Дмитрий Янчук / Фото: Reuters

"Если бы парни по-другому стояли – впереди левый, а сзади – правый – больше бы сил вкладывалось в гребле, чем на удержание лодки по центру. Такое бы распределение было бы лучшим для нас.

Но не будем отчаиваться. Павел еще может реабилитироваться. Он лучше выступает в каноэ-одиночке, как показало Рио-2016. Наша война не проиграна – есть несколько патронов в олимпийской обойме"

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