Призер Олімпіади провозив кокаїн на 200 мільйонів! І отримав 25 років в'язниці

Суд Брісбена не повірив в аргументи адвокатів, які стверджували, що колишній весляр Баггалі не знав, що перевозить на човні заборонені речовини

Колишній олімпієць Натан Баггалі/Фото Twitter і News Corp Australia

Дворазовий срібний призер афінської Олімпіади-2004 у веслуванні на байдарках, австралієць Натан Баггалі засуджений до 25 років тюремного ув'язнення за спробу контрабанди наркотиків разом зі своїм братом.

Верховний суд в Брісбена вважає, що Натан і його брат Дрю Баггалі намагалися ввезти в Австралію комерційну партію кокаїну – близько 650 кг на суму до 200 млн доларів – повідомляє ABC.

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Брати перевозили нелегальний вантаж на човні. Однак за словами їхніх адвокатів, Дрю вважав, що в упаковках міститься тютюн, у той час як Натан нібито і зовсім не знав про імпорт заборонених речовин.

Однак суд відхилив аргументи захисту, вирішивши, що Натан брав активну участь в операції, а Дрю був її головним організатором. За що і отримав 28 років в'язниці. Брати раніше вже відбували терміни в інших справах, пов'язаних з наркотиками. Зокрема, Дрю Баггалі провів у в'язниці 11 з 14 останніх років.

Натан ж відбув п'ятирічний строк за виготовлення і збут наркотичних речовин в 2009 році. А ще під час своєї спортивної кар'єри він був викритий у вживанні заборонених анаболічних стероїдів, повідомляє Associated Press.

Натан Баггалі зможе розраховувати на умовно-дострокове звільнення через 12 років, його брат – через 16.

Раніше ми писали, що учасник Олімпіади-2020 попався на кокаїні.