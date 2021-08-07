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Олімпіада 2020 в Токіо

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Американська монополія: команда мрії в фіналі Олімпіади намучилася із Францією

Олена Павлова Олена Павлова
7 серпня, 15:08
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Чоловіча збірна США з баскетболу учетверте поспіль завоювала золоті медалі Олімпійських ігор-2020 і паралельно помстилася за груповий етап
Збірна США з баскетболу святкує "золото" Олімпіади
Збірна США з баскетболу святкує "золото" Олімпіади / Фото: Reuters

У фінальному матчі в Токіо американська команда обіграла Францію з рахунком 87:82, взявши у неї реванш за поразку на груповому етапі. Сама зустріч вийшла дуже напруженою, і "зоряно-смугасті" забезпечили собі перевагу лише на останніх секундах.

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У складі чемпіонів кращими на майданчику були Кевін Дюрант, який набрав 29 очок, а Джейсон Тейтум додав ще 19. У Франції партнерів вів за собою центровий Юта Джаз Руді Гобер – 16 очок, а також Еван Фурньє – теж 16 балів.

Одним з важливих чинників стало те, що французи допустили 11 промахів зі штрафних, при цьому сім з них на рахунку Гобера. Також команда зробив 18 втрат при 9 у американців.

"Коли ми допускали дурні втрати і мазали з лінії, то шкодили собі і погіршували ситуацію. Ми дозволили супернику відірватися на 12-14 очок, і нам доводилося багато працювати, щоб повернутися. Нам це майже вдалося, ми не здавалися до самого кінця, але все ж не зуміли наздогнати США", – цитує Гобера FIBA.

Баскетбол. Чоловіки. Фінал
ФРАНЦІЯ – США 82:87
(18:22, 21:22, 24:27, 19:16)
Франція: Фурньє (16), Гобер (16 + 8 підбирань), Ябуселе (13), Де Коло (12 + 7 передач).
США: Дюрант (29), Тейтум (19 + 7 підбирань), Холідей (11), Лиллард (11).

Раніше учасники Олімпіади пили горілку і грали в покер в роздягальні.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
38
31
18
87
2
flag США СШАUS
35
38
33
106
3
flag Японія ЯпоніяJP
26
12
17
55
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
20
21
22
63
5
flag ОКР ОКРROC
19
25
23
67
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
6
21
44
7
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
8
flag Італія ІталіяIT
10
10
19
39
9
flag Нідерланди НідерландиNL
10
10
12
32
10
flag Франція ФранціяFR
7
12
11
30
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