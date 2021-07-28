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Горілка, покер і кальян для учасника Олімпіади: гарячі посиденьки збірної Словенії

Олена Павлова Олена Павлова
28 липня, 09:15
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Словенські баскетболісти відвели душу на Олімпійських іграх-2020 року, посидівши по-дружньому за картами, заодно попиваючи міцні спиртні напої
Лука Дончіч і збірна Словенії на Олімпіаді-2020
Лука Дончіч і збірна Словенії на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

Під час ОІ-2020 на мережі з'явилися фото, на яких баскетболісти збірної Словенії на чолі із зіркою НБА Лукою Дончічем після першого поєдинку турніру, як стверджує джерело, грають в покер з горілкою і кальяном . Раніше в Токіо американська Dream Team програла французам .

Фото, зроблені в роздягальні словенців, опублікувала в Сторіс Instagram баскетболістка збірної Іспанії Крістіна Оувінья розтиражували ресурсsidelinesources.com . Він також порівняв атмосферу в команді Словенії зі збірною США 2008 року, яка гравці разом обідали на заправці.

Читайте також: Розборки в команді США на Олімпіаді. Що не поділили зірки НБА?

Відзначимо, що в першому матчі Олімпійських ігор в Токіо-2020 Словенія здобула впевнену перемогу над Аргентиною з рахунком 118: 100, а 22-річний Дончіч набрав 48 очок, зробив 11 підборів і 5 передач при 6 втратах. А потім, судячи з фото, як слід від дихнув.

В тренді

/ Фото: Reuters

22-річний Дончіч в матчі з Аргентиною повторив другий результат за набраними очками в одному матчі Олімпіади. Гравець Даллас Меверікс зрівнявся з австралійцем Едді Палубінскасом, якому вдалося набрати 48 очок у зустрічі з Мексикою на Іграх в 1976 році.

Рекорд належить легендарному бразильцеві Оскару Шмідту, який в 1998 році записав на свій рахунок у зустрічі зі збірною Іспанії 55 очок.

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