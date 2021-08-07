Американская монополия: команда мечты в финале Олимпиады намучилась с Францией

Мужская сборная США по баскетболу в четвертый раз подряд завоевала золотые медали Олимпийских игр-2020 и параллельно отомстила за групповой этап

Сборная США по баскетболу празднует "золото" Олимпиады / Фото: Reuters

В финальном матче в Токио американская команда обыграла Францию со счетом 87:82, взяв у нее реванш за поражение на групповом этапе. Сама встреча получилась очень напряженной, и "звездно-полосатые" обеспечили себе преимущество лишь на последних секундах.

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В составе чемпионов лучшими на площадке были Кевин Дюрант, набравший 29 очков, а Джейсон Тейтум добавил еще 19. У Франции партнеров вел за собой центровой Юта Джаз Руди Гобер – 16 очков, а также Эван Фурнье – тоже 16 баллов.

Одним из важных факторов стало то, что французы допустили 11 промахов со штрафных, при этом семь из них на счету Гобера. Также команда сделал 18 потерь при девяти у американцев.

"Когда мы допускали глупые потери и мазали с линии, то вредили себе и усугубляли ситуацию. Мы позволили сопернику оторваться на 12-14 очков, и нам приходилось много работать, чтобы вернуться. Нам это почти удалось, мы не сдавались до самого конца, но все же не сумели настичь США", – цитирует Гобера FIBA.

Баскетбол. Мужчины. Финал

ФРАНЦИЯ – США 82:87

(18:22, 21:22, 24:27, 19:16)

Франция: Фурнье (16), Гобер (16 + 8 подборов), Ябуселе (13), Де Коло (12 + 7 передач).

США: Дюрант (29), Тейтум (19 + 7 подборов), Холидэй (11), Лиллард (11).

Ранее участники Олимпиады пили водку и играли в покер в раздевалке.