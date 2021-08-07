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Американская монополия: команда мечты в финале Олимпиады намучилась с Францией

Елена Павлова Елена Павлова
7 августа, 15:08
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Мужская сборная США по баскетболу в четвертый раз подряд завоевала золотые медали Олимпийских игр-2020 и параллельно отомстила за групповой этап
Сборная США по баскетболу празднует "золото" Олимпиады
Сборная США по баскетболу празднует "золото" Олимпиады / Фото: Reuters

В финальном матче в Токио американская команда обыграла Францию со счетом 87:82, взяв у нее реванш за поражение на групповом этапе. Сама встреча получилась очень напряженной, и "звездно-полосатые" обеспечили себе преимущество лишь на последних секундах.

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В составе чемпионов лучшими на площадке были Кевин Дюрант, набравший 29 очков, а Джейсон Тейтум добавил еще 19. У Франции партнеров вел за собой центровой Юта Джаз Руди Гобер – 16 очков, а также Эван Фурнье – тоже 16 баллов.

Одним из важных факторов стало то, что французы допустили 11 промахов со штрафных, при этом семь из них на счету Гобера. Также команда сделал 18 потерь при девяти у американцев.

"Когда мы допускали глупые потери и мазали с линии, то вредили себе и усугубляли ситуацию. Мы позволили сопернику оторваться на 12-14 очков, и нам приходилось много работать, чтобы вернуться. Нам это почти удалось, мы не сдавались до самого конца, но все же не сумели настичь США", – цитирует Гобера FIBA.

Баскетбол. Мужчины. Финал
ФРАНЦИЯ – США 82:87
(18:22, 21:22, 24:27, 19:16)
Франция: Фурнье (16), Гобер (16 + 8 подборов), Ябуселе (13), Де Коло (12 + 7 передач).
США: Дюрант (29), Тейтум (19 + 7 подборов), Холидэй (11), Лиллард (11).

Ранее участники Олимпиады пили водку и играли в покер в раздевалке.

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Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
38
31
18
87
2
flag США СШАUS
34
38
33
105
3
flag Япония ЯпонияJP
26
12
17
55
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
20
21
22
63
5
flag ОКР ОКРROC
19
25
23
67
6
flag Австралия АвстралияAU
17
6
21
44
7
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
8
flag Италия ИталияIT
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10
19
39
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