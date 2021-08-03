Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно
Головна Олімпійські ігри 2020

Олімпіада 2020 в Токіо

Головна Розклад Медалі Хроники Відео Збірна України Ми в Токіо
СЬОГОДНІ Спорт Олімпійські ігри Токіо 2020

Ідуть легенди! Іспанія не пробилася до півфіналу Олімпіади, і брати Газоль попрощалися

Олена Павлова Олена Павлова
3 серпня, 16:50
Копіювати лінк
Пау і Марк виграли з національною командою все, крім золотих медалей Олімпійських ігор, хоча двічі добиралися до фіналів – в Пекіні та Лондоні. Але на шляху стояли США
Пау і Марк Газолі провели останній матч за Іспанію
Пау і Марк Газолі провели останній матч за Іспанію / Фото: Reuters

Сьогодні в чвертьфіналі баскетбольного турніру Олімпійських ігор-2020 збірна Іспанії програла команді США 81:95, хоч вела в рахунку до великої перерви. А брати Газоль завершили міжнародну кар'єру.

Читайте також: Учасники Олімпіади пили горілку і грали в покер в роздягальні: гарячі посиденьки

У сьогоднішньому прощальному поєдинку, ні 41-річний Пау, ні 36-річний Марк не набрали жодного очка.

"Ви дійсно можете подолати все, приклавши до цього свій розум і серце. Просто факт, що я зміг повернутися, пограти, позмагатися – вже величезний успіх. Це була моя остання гра за збірну, мені доведеться поговорити з родиною і подивитися, чи варто продовжувати грати або переходити до інших цілей", – сказав Газоль FIBA

У складі збірної Іспанії брати Газоль ставав чемпіоном світу і Європи. Тільки Пау тричі вигравав Євробаскет, а Марк – двічі. Також вони двічі завойовував срібні медалі на Олімпійських іграх. А Газоль-старший встиг один раз стати і бронзовим призером ОІ.

По Газоль
По Газоль / Фото: Reuters

І Пау, і Марк багато років виступали в НБА і встигли стати чемпіонами Ліги. Тільки старший з братів уже покинув Америку і повернувся догравати в Іспанію. А молодший ще пограє за Лос-Анджелес Лейкерс.

/ Фото: AFP

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
32
21
16
69
2
flag США СШАUS
24
28
21
73
3
flag Японія ЯпоніяJP
19
6
11
36
4
flag Австралія АвстраліяAU
14
4
15
33
5
flag ОКР ОКРROC
13
21
18
52
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
13
17
13
43
7
flag Німеччина НімеччинаDE
8
8
14
30
8
flag Франція ФранціяFR
6
10
8
24
9
flag Нідерланди НідерландиNL
6
7
7
20
10
flag Південна Корея Південна КореяKR
6
4
9
19
Всі медалі
Літні Ігри в Токіо
дній
годин
хвилин
секунд
До закриття Олімпіади
Новини з Токіо
Опитування
Рейтинг
Найбільш високооплачувані спортсмени на Олімпіаді-2020
1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
$23 млн
Дивитись весь рейтинг
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти