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Уходят легенды! Испания не пробилась в полуфинал Олимпиады, и братья Газоли попрощались

Елена Павлова Елена Павлова
3 августа, 16:50
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Пау и Марк выиграли с национальной командой все, кроме золотых медалей Олимпийских игр, хотя дважды добирались до финалов – в Пекине и Лондоне. Но на пути стояли США
Пау и Марк Газоли провели последний матч за Испанию
Пау и Марк Газоли провели последний матч за Испанию / Фото: Reuters

Сегодня в четвертьфинале баскетбольного турнира Олимпийских игр-2020 сборная Испании проиграла команде США 81:95, хоть вела в счете к большому перерыву. А братья Газоли завершили международную карьеру.

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В сегодняшнем прощальном поединке, ни 41-летний Пау, ни 36-летний Марк не набрали ни одного очка.

"Вы действительно можете преодолеть все, если приложите к этому свой разум и сердце. Просто факт, что я смог вернуться, поиграть, посоревноваться – уже огромный успех. Это была моя последняя игра за сборную, мне придется поговорить с семьей и посмотреть, стоит ли продолжать играть или переходить к другим целям", – сказал Газоль FIBA

В составе сборной Испании браться Газоли становился чемпионом мира и Европы. Только Пау трижды выигрывал Евробаскет, а Марк – два. Также они дважды завоевывал серебряные медали на Олимпийских играх. А Газоль-старший успел один раз стать и бронзовым призером ОИ.

По Газоль
По Газоль / Фото: Reuters

И Пау, и Марк много лет выступали в НБА и успели стать чемпионами Лиги. Только старший из братьев уже покинул Америку и вернулся доигрывать в Испанию. А младший еще поиграет за Лос-Анджелес Лейкерс.

Марк Газоль
Марк Газоль / Фото: AFP

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21
16
69
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flag США СШАUS
24
28
21
73
3
flag Япония ЯпонияJP
19
6
11
36
4
flag Австралия АвстралияAU
14
4
15
33
5
flag ОКР ОКРROC
13
21
18
52
6
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13
17
13
43
7
flag Германия ГерманияDE
8
8
14
30
8
flag Франция ФранцияFR
6
10
8
24
9
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6
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