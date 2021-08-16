Спорт
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
Головна Олімпійські ігри 2020

Олімпіада 2020 в Токіо

Головна Розклад Медалі Хроники Відео Збірна України Ми в Токіо
СЬОГОДНІ Спорт Олімпійські ігри Токіо 2020

А ви обговорюйте далі! Магучіх забула про скандал і танцює прямо на вулиці

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
16 серпня, 13:47
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У Мережі не вщухають дискусії щодо скандального вчинку української легкоатлетки Ярослави Магучіх на Олімпіаді в Токіо. І тільки сама спортсменка вже давно забула про це
Ярослава Магучіх з українським прапором
Ярослава Магучіх з українським прапором / Фото: Reuters

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт закликав припинити цькування Магчіх, інакше вона може прийняти пропозицію від іншої країни і тоді всі будуть кусати лікті.

"Всі повинні зробити висновки і рухатися далі", – вважає чиновник.

Реклама

Українка Магучіх і росіянка Ласіцкене
Українка Магучіх і росіянка Ласіцкене / Фото: Reuters

Здається, першою рухатися далі вирішила саме Ярослава. Спортсменка швидко забула про скандал з обіймами і весело розважається зі своєю сестрою Анастасією, танцюючи прямо на вулиці.

Нагадаємо, після змагань зі стрибків у висоту на Олімпіаді в Токіо Ярослава Магучіх обіймалася з росіянкою Марією Ласіцкене. При цьому, обидві спортсменки є військовослужбовцями.

Реклама

Дівчина у ту ж мить потрапила під хвилю критики – як в ЗМІ, так і з боку звичайних громадян. А колишній народний депутат Ірина Фаріон назвала Магучіх біосміттям і закликала позбавити громадянства.

"Я б цю медаль, яку вона отримала, відправила назад в Токіо, а цю "баберу" позбавила б українського громадянства", – заявила Фаріон.

Марія Ласіцкене и Ярослава Магучіх
Марія Ласіцкене и Ярослава Магучіх / Фото: Reuters

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Психологія азарту
Більше порад
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1969К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1420К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1084К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1002К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
787К
6
Володимир Кличко Володимир Кличко
619К
7
Іван Редкач Іван Редкач
579К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
493К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
490К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
425К
Рейтинг ТОП-100
Петраков - тренер збірної. Ваша думка?
Новий тренер збірної
Дівчата покеру
PokerMatch

Фара
Гальфонд

США
Фото красуні
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Десна
4
9:2
12
2
Динамо
3
8:1
9
3
Шахтар
4
8:3
9
4
Ворскла
4
9:4
8
5
Дніпро-1
4
8:5
7
6
Олександрія
4
4:3
7
7
Металіст 1925
4
5:6
6
8
Колос
3
2:1
5
9
Зоря
4
7:5
4
10
Минай
3
2:3
4
11
Рух
4
4:6
4
12
Верес
4
2:7
2
13
Львів
4
3:9
2
14
Маріуполь
3
3:5
1
15
Чорноморець
3
2:9
0
16
Інгулець
3
2:9
0
Показати бiльше
Понеділок, 16 серпня
19:00
Дивись на:
Середа, 18 серпня
19:30
Дивись на:
Пʼятниця, 20 серпня
19:30
Дивись на:
Субота, 21 серпня
17:00
Дивись на:
19:30
Дивись на:
19:30
Дивись на:
Неділя, 22 серпня
17:00
Дивись на:
19:30
Дивись на:
21:30
Дивись на:
Понеділок, 23 серпня
19:30
Пʼятниця, 27 серпня
19:30
Субота, 28 серпня
14:00
17:00
19:30
Неділя, 29 серпня
14:00
17:00
19:30
19:30
Паралімпіада в Токіо
дній
годин
хвилин
секунд
До старту Паралімпіади
Новини з Токіо
Кращі збірні
Рейтинг ФІФА
1
Бельгія Бельгія
1822
2
Бразилія Бразилія
1798
3
Франція Франція
1762
4
Англія Англія
1753
5
Італія Італія
1745
6
Аргентина Аргентина
1714
7
Іспанія Іспанія
1680
8
Португалія Португалія
1662
9
Мексика Мексика
1658
10
США США
1648
Яке місце в України
Покер - це спорт!
Новини покеру
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Бій року!
25 вересня
дній
годин
хвилин
секунд
До бою Усик - Джошуа
Новини про бій
Спорт
google news Підписатися на Google News Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі
RSS стрічка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти