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А вы обсуждайте дальше! Магучих забыла о скандале и танцует прямо на улице

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
16 августа, 13:47
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В Сети не утихают дискуссии относительно скандального поступка украинской легкоатлетки Ярославы Магучих на Олимпиаде в Токио. И только сама спортсменка уже давно забыла об этом
Ярослава Магучих с украинским флагом
Ярослава Магучих с украинским флагом / Фото: Reuters

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт призвал прекратить травлю Магчих, иначе она может принять предложение от другой страны и тогда все будут кусать локти.

"Все должны сделать выводы и двигаться дальше", – считает чиновник.

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Украинка Магучих и россиянка Ласицкене
Украинка Магучих и россиянка Ласицкене / Фото: Reuters

Кажется, первой двигаться дальше решила именно Ярослава. Спортсменка быстро позабыла о скандале с объятиями и весело развлекается со своей сестрой Анастасией, танцуя прямо на улице.

Напомним, после соревнований по прыжкам в высоту на Олимпиаде в Токио Ярослава Магучих обнималась с россиянкой Марией Ласицкене. При этом, обе спортсменки являются военнослужащими.

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Девушка тут же попала под волну критики – как в СМИ, так и со стороны обычных граждан. А бывший народный депутат Ирина Фарион назвала Магучих биомусором и призвала лишить гражданства.

"Я бы эту медаль, которую она получила, отправила назад в Токио, а эту "баберу" лишила бы украинского гражданства", – заявила Фарион.

Мария Ласицкене и Ярослава Магучих
Мария Ласицкене и Ярослава Магучих / Фото: Reuters

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