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А Україна потягне? Озвучили фінальний бюджет Олімпіади в Токіо

Олег Люлька Олег Люлька
20 липня, 12:25
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Ігри-2020, які відкриються 23 липня, обійшлися Японії в більш ніж 15 мільярдів доларів. Україна також хоче провести Олімпіаду – в 2030 або 2032 році
Олімпійські ігри в Токіо влетіли в копійку
Олімпійські ігри в Токіо влетіли в копійку / Фото: Reuters

Генеральний секретар оргкомітету "Токіо-2020" Тосіро Муто повідомив, скільки було витрачено на організацію Олімпійських ігор в Японії, які триватимуть з 23 липня по 8 серпня.

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"Загальні витрати на проведення Олімпійських ігор, які понесли уряд Японії і уряд Токіо, склали 15,4 мільярда доларів", – сказав Муто на 138-й сесії Міжнародного олімпійського комітету

Крім того, він зазначив, що бюджет Ігор після перенесення на рік у зв'язку з пандемією змінився. Для створення безпечного середовища для проведення Олімпіади було додатково витрачено 900 мільйонів доларів.

Олімпійські кільця в Токіо
Олімпійські кільця в Токіо / Фото: Reuters

Нагадаємо, Україна думає про проведення зимової Олімпіади-2030 або літніх Ігор-2032.

"Ми дивимося на 2030 і 2032 роки. Оцінюємо, де проводити в Україні, скільки це буде коштувати. Більше дивимося на зимову Олімпіаду. Обговорюємо також юнацькі Олімпійські ігри, або відразу амбітна мета – доросла Олімпіада. Ми вважаємо, що за 10 років у нас в країні буде розвиток, і ми будемо здатні провести Олімпійські ігри", – говорив міністр спорту Вадим Гутцайт в інтерв'ю "Суспільне"

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