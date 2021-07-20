А Україна потягне? Озвучили фінальний бюджет Олімпіади в Токіо

Ігри-2020, які відкриються 23 липня, обійшлися Японії в більш ніж 15 мільярдів доларів. Україна також хоче провести Олімпіаду – в 2030 або 2032 році

Олімпійські ігри в Токіо влетіли в копійку / Фото: Reuters

Генеральний секретар оргкомітету "Токіо-2020" Тосіро Муто повідомив, скільки було витрачено на організацію Олімпійських ігор в Японії, які триватимуть з 23 липня по 8 серпня.

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"Загальні витрати на проведення Олімпійських ігор, які понесли уряд Японії і уряд Токіо, склали 15,4 мільярда доларів", – сказав Муто на 138-й сесії Міжнародного олімпійського комітету

Крім того, він зазначив, що бюджет Ігор після перенесення на рік у зв'язку з пандемією змінився. Для створення безпечного середовища для проведення Олімпіади було додатково витрачено 900 мільйонів доларів.

Олімпійські кільця в Токіо / Фото: Reuters

Нагадаємо, Україна думає про проведення зимової Олімпіади-2030 або літніх Ігор-2032.