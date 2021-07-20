А Україна потягне? Озвучили фінальний бюджет Олімпіади в Токіо

Генеральний секретар оргкомітету "Токіо-2020" Тосіро Муто повідомив, скільки було витрачено на організацію Олімпійських ігор в Японії, які триватимуть з 23 липня по 8 серпня.
Читайте також: Олімпіада-2020: де, коли і о котрій дивитися церемонію відкриття
"Загальні витрати на проведення Олімпійських ігор, які понесли уряд Японії і уряд Токіо, склали 15,4 мільярда доларів", – сказав Муто на 138-й сесії Міжнародного олімпійського комітету
Крім того, він зазначив, що бюджет Ігор після перенесення на рік у зв'язку з пандемією змінився. Для створення безпечного середовища для проведення Олімпіади було додатково витрачено 900 мільйонів доларів.
Нагадаємо, Україна думає про проведення зимової Олімпіади-2030 або літніх Ігор-2032.
"Ми дивимося на 2030 і 2032 роки. Оцінюємо, де проводити в Україні, скільки це буде коштувати. Більше дивимося на зимову Олімпіаду. Обговорюємо також юнацькі Олімпійські ігри, або відразу амбітна мета – доросла Олімпіада. Ми вважаємо, що за 10 років у нас в країні буде розвиток, і ми будемо здатні провести Олімпійські ігри", – говорив міністр спорту Вадим Гутцайт в інтерв'ю "Суспільне"