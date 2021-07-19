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"Набрали з собою купу таблеток": українські стрибуни у воду полетіли в Токіо

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
19 липня, 16:53
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Головний тренер збірної України Тамара Токмачова розповіла нам про наглухо забиті вікна, заборону на сауну і огидне харчування
Наша команда перед поїздкою в Токіо
Наша команда перед поїздкою в Токіо / Фото: Любомир Луканюк

Український спортивний десант потроху висаджується в Країні сонця, що сходить. Сьогодні в Токіо вирушать стрибуни у воду.

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Головний тренер Тамара Токмачова просить не тиснути на спортсменів. І не вимагати від них медалей. Головне показати свій кращий результат – а це прямий шлях на подіум.

Перед поїздкою в Токіо наша команда сходила в храм. Отримала благословення. У Києві було дуже душно, а потім пішла злива. Токійська погода.

"Ми були в травні на Кубку світу – там теж жарко і волого. А враховуючи, що тоді у нас були наглухо забиті вікна, як і зараз, напевно, то можливості подихати свіжим повітрям не буде.

Складні карантинні обмеження позначаються. Молодь швидко адаптується до нових умов, а ось для дорослих спортсменів такі умови незвичні. І це позначалося на результатах Кубка світу.

В тренді

У нас не було можливості відвідування сауни, тренажерних залів – все закрито. Наприклад, Льоша Середа їде на 21 день і як йому підтримувати фізичну форму?

Харчування? Я не скажу, що погане. Воно було огидне! Тому що їли фаст-фуд з кисло-солодким соусом, не маючи можливості щось з ресторану замовити. А це відразу позначається на підшлунковій. А якщо у спортсмена є проблема зі здоров'ям, він не може повноцінно тренуватися. Проблема ще в тому, що японці забороняють ввезення продуктів. Так що набрали з собою купу препаратів, які підтримають підшлункову, печінку, нирки" , – розповіла нам Тамара Токмачова.

Тамара Токмачова з президентом федерації Ігорем Лисовим у храмі перед вильотом у Токіо
Тамара Токмачова з президентом федерації Ігорем Лисовим у храмі перед вильотом у Токіо / Фото: Прес-служба Федерації стрибків у воду

Раніше ми писали, що в їдальні олімпійського селища спортсмени харчуються, сидячи навпроти один одного через скляну перегородку.

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