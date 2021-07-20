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Через допінг Україна втратила ще одну зірку на Олімпіаді

Олег Люлька Олег Люлька
20 липня, 11:07
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Бронзовому призеру чемпіонату світу в спортивній ходьбі Ігорю Главану збільшили строк дискваліфікації за допінг, і він не зможе виступити на Іграх-2020 у Токіо
Ходок Ігор Главан - поза грою
Ходок Ігор Главан - поза грою / Фото: Getty Images

На адресу Федерації легкої атлетики України надійшло рішення Спортивного арбітражного суду Лозанни від 15 липня 2021 у справі про дискваліфікацію Ігоря Главана, що спеціалізується на спортивній ходьбі.

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Переглянувши справу, суд вирішив збільшити строк дискваліфікації Главана до трьох років та анулювати результати, показані ним, починаючи з 25 липня 2017 року.

Отже, Ігор Главан, який був затверджений до складу команди України для участі в Олімпійських іграх-2020 у Токіо, а саме в спортивній ходьбі на 50 км, не зможе взяти в них участь.

Про це повідомляє сайт Федерації легкої атлетики України.

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Дискваліфікованого спортсмена замінить Валерій Літанюк, який перебував у світовому топ-листі слідом за Главаном і був включений виконкомом ФЛАУ до резервного складу учасників офіційної делегації.

Відзначимо, що дискваліфікованому Главану – 30 років. Він переможець Універсіади-2015 в командній першості (20 км) і бронзовий призер ЧС-2013 в ходьбі на 50 км.

Раніше ми писали, що через допінг на Іграх в Токіо не виступить чемпіон Ріо-2016 Олег Верняєв. За мельдоній гімнастові дали чотири роки дискваліфікації.

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