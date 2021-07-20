Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно
Главная Олимпийские игры 2020

Олимпийские игры 2020

Олимпиада 2020 в Токио

Главная Расписание Видео Сборная Украины
СЕГОДНЯ Новости спорта Турниры Олимпийские игры Токио 2020

А Украина потянет? Озвучен финальный бюджет Олимпиады в Токио

Олег Люлька Олег Люлька
20 июля, 12:25
Копировать ссылку
Игры-2020, которые откроются 23 июля, обошлись Японии в более чем 15 миллиардов долларов. Украина также хочет провести Олимпиаду – в 2030 либо 2032 году
Олимпийские игры в Токио влетели в копеечку
Олимпийские игры в Токио влетели в копеечку / Фото: Reuters

Генеральный секретарь оргкомитета "Токио-2020" Тосиро Муто сообщил, сколько было потрачено на организацию Олимпийских игр в Японии, которые пройдут с 23 июля по 8 августа.

Читайте также: Олимпиада-2020: где, когда и во сколько смотреть церемонию открытия

"Общие расходы на проведение Олимпийских игр, которые понесли правительство Японии и правительство Токио, составили 15,4 миллиарда долларов", – сказал Муто на 138-й сессии Международного олимпийского комитета

Кроме того, он отметил, что бюджет Игр после переноса на год в связи с пандемией изменился. Для создания безопасной среды для проведения Олимпиады было дополнительно потрачено 900 миллионов долларов.

Олимпийские кольца в Токио
Олимпийские кольца в Токио / Фото: Reuters

Напомним, Украина подумывает о проведении зимней Олимпиады-2030 либо летних Игр-2032.

"Мы смотрим на 2030 и 2032 годы. Оцениваем, где проводить в Украине, сколько это будет стоить. Больше смотрим на зимнюю Олимпиаду. Обсуждаем также юношеские Олимпийские игры, или сразу амбициозная цель – взрослая Олимпиада. Мы считаем, что через 10 лет у нас в стране будет развитие, и мы будем способны провести Олимпийские игры", – говорил министр спорта Вадим Гутцайт в интервью "Суспільне"

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
Сборная Украины
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Летние Игры
дней
часов
минут
секунд
До старта Олимпийских игр
Новости из Токио
Опрос
Девушки покера
PokerMatch

Алена
Мироненко

Украина
Фото красотки
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Покер - это спорт!
Новости покера

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять