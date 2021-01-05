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Украина борется за проведение Олимпиады: зачем она нужна и когда это будет

5 января, 11:00

Елена Павлова Елена Павлова

Министр считает, что через 10 лет наша страна будет достаточно развита для Игр

Летом Украина объявила о намерении бороться за проведение Олимпиады 2030 года. И решила не отказываться от этого решения. Как рассказал министр спорта Вадим Гутцайт, сейчас рассматривается возможность принять Олимпийские игры в 2030-м или 2032 году.

"Мы смотрим на 2030-й и 2032 годы. Оцениваем, где проводить в Украине, сколько это будет стоить. Больше смотрим на зимнюю Олимпиаду. Обсуждаем также юношеские Олимпийские игры, или сразу амбициозная цель – взрослая Олимпиада. Мы считаем, что через 10 лет у нас в стране будет развитие, и мы будем способны провести Олимпийские игры", – сказал Гутцайт в интервью "Суспільне".

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Олимпийские кольца

Олимпийские кольца / Фото: Reuters

Зачем Украине Олимпиада?

Министр спорта отметил, что проведение Олимпиады – это амбициозная цель, которая поможет построить инфраструктуру, создать рабочие места. "Чтобы люди не уезжали за границу, а работали в Украине, – сказал Гутцайт. – К нам будут приезжать туристы. Олимпиада – это туризм".

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Кстати, мэр Львова Андрей Садовой уже заявлял, что город готов бороться за проведение зимних Олимпийских игр-2030, а также юношеской Олимпиады-2028.

Мэр Львова Андрей Садовой/city-adm.lviv.ua

Мэр Львова Андрей Садовой/city-adm.lviv.ua

Когда должны назвать хозяина?

Хозяин зимней Олимпиады-2030 определится в 2023 году на конгрессе НОК. А к 2025 году должны назвать и страну-хозяйку летних Игр-2032. Напомним, что Олимпиау-2028 примет США – главный старт четырехлетия пройдет в Лос-Анджелесе. Логотип ОИ-2028 создавали звезды Голливуда.

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Кто конкуренты Украины?

Бороться за проведение зимней Олимпиады-2030 вместе с Украиной собираются бывшие хозяева Игр – японский Саппоро и американский Солт-Лейк Сити. Также есть совместная заявка Испании, Андорры и Франции (Барселона-Пиренеи). Кроме того, о готовности принять Олимпиаду в Ванкувере заявила Канада.

/ Фото: Olympic.org

За проведение летней Олимпиады-2032 готовы бороться: Индия (Мумбаи), Индонезия (Джакарта), Катар (Доха), Германия (Рейнско-Рурская область), Испания (Мадрид) и Австралия (Квинсленд).

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Ранее мы писали, что Зеленский поручил готовиться к проведению Олимпийских игр.

Смотрите, как олимпийский огонь прибыл в Японию

Олимпийский огонь Игр-2020 прибыл в Японию из Греции Видео: Reuters

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